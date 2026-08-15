El pregón de Juan Francisco Funes y la inauguración del alumbrado de Cortijo de Torres marcan el sábado de Feria

El entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes, posa junto al cartel anunciador de la Feria de Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pregón y la inauguración de la portada y alumbrado artístico del Real del Cortijo de Torres marcan este sábado, primer día de la Feria de Málaga. El entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes es el encargado de pregonar las fiestas de 2026.

El pregón, en concreto, comenzará las 21,30 horas junto a la portada principal desde donde Funes se dirigirá a los malagueños. A continuación, tiene lugar el encendido oficial del Real de la Feria. También el sábado por la mañana tendrá lugar la Romería.

Este año, además, el asistente virtual TuFerIA regresa a la Feria para ofrecer información en tiempo real vía WhatsApp sin descargas ni registros.

Artistas y grupos como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias o Paloma San Basilio, entre otros, actuarán en el auditorio del Cortijo de Torres. Alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas se han programado para esta edición, distribuidas entre el auditorio municipal, la caseta municipal del Flamenco y la Copla y la caseta infantil. De igual modo, y por otro lado, también habrá actividades ecuestres, entre otras.

El Real de Cortijo de Torres, que contará con un total de 117 casetas (además de las municipales) repartidas en más de 200 módulos, encenderá un total de 2,3 millones de puntos de luz de tecnología led que estarán repartidos entre todo el recinto y la portada principal. En concreto, esta edición contará con 222 arcos, 43 motivos de farola, 242 motivos agrupados, 8.880 guirnaldas y tres pórticos en forma de portada secundaria.

El Real del Cortijo de Torres contará con un centenar de atracciones en la zona recreativa, concretamente, 49 atracciones para adultos y 49 para el público infantil. Además, en el recinto ferial se han autorizado 234 instalaciones de ocio y de alimentación. Por su parte, en el centro histórico se han autorizado 37 puestos de venta ambulante.

La portada luminosa estrenada el año pasado, una réplica del histórico 'Kiosko Embarcadero de la Reina' erigido en 1862 para recibir a la Reina Isabel II, volverá a dar la bienvenida a los visitantes de la Feria en el Cortijo de Torres. Con unas dimensiones de 40 metros de ancho, 29 de alto hasta la cúpula (37 metros hasta la bandera) y 9,7 de profundidad, incluye un espacio diáfano central de más de 100 metros cuadrados. La estructura está compuesta por 145.000 puntos led e incorpora cortinas de 'Ecogreenlux', un sistema patentado por Ximenez Group que reduce la contaminación lumínica un 93% y ahorra hasta un 60% de energía.

Como novedad en esta edición, la tecnología sostenible 'Ecogreenlux' se estrenará por primera vez en la iluminación de las vías principales del recinto: la avenida de Las Malagueñas y las calles José Blázquez 'El Maño' y Peñista Rafael Fuentes, que estrenan, además nuevos motivos decorativos.

Asimismo, los arcos de las tres portadas secundarias del Real han sido rediseñados para incorporar elementos fabricados con este mismo sistema tecnológico más eficiente.

PÚBLICO JOVEN

Por otro lado, el público joven volverá a contar con un espacio propio en el recinto ferial con la programación musical de la Explanada de la Juventud. Las actuaciones se desarrollarán diariamente entre las 22,00 y las 03,00 horas.

Este año, además, el Colegio de Médicos de Málaga llevará a cabo un proyecto piloto destinado a reforzar la prevención y la respuesta ante posibles casos de sumisión química durante la Feria que contempla el reparto gratuito de 3.000 pulseras dotadas de sensores capaces de detectar determinadas sustancias en bebidas y la implantación de un protocolo de actuación ante posibles positivos.

FERIA DEL CENTRO

Por otro lado, el centro estrenará una nueva portada en calle Larios inspirada en las señas de identidad malagueñas. La nueva estructura de calle Larios cuenta con una altura de 16,30 metros e integra "los iconos más importantes de la ciudad" como la Catedral, la biznaga, el espeto y La Farola. Los laterales están compuestos por abanicos de varios colores, aunque predominan el verde y el morado de la bandera de Málaga.

El conjunto se completa con las reproducciones de cintas de Verdiales y detalles de biznagas en la base, inspirado en la seña de identidad de las tradiciones malagueñas. Además, el recinto contará con 16.200 farolillos.

El horario en el centro será hasta las 18,00 horas y habrá actividades en distintos escenarios, verdiales, flamenco, música popular y la Feria Mágica, destinada al público infantil.

Así, las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara albergarán actuaciones musicales diarias con la participación de artistas locales, en horario de 13,00 a 18,00 horas. En calle Larios, se dispondrá de un escenario permanente de folclore popular malagueño con pases entre las 12,00 y las 17,00 horas.

Calle Larios acogerá también diferentes agrupaciones representativas de los tres estilos de Verdiales de la provincia: Montes, Comares y Almogía. Por su parte, la Peña Juan Breva, situada en calle Ramón Franquelo, volverá a ser el referente del flamenco.

La Feria Mágica, que celebrará su 30 aniversario, estará en plaza de la Merced del 16 al 22 de agosto entre las 12,00 y las 15,30 horas. Este año ofrecerá juegos, talleres, teatros, títeres, pasacalles, magia, música y un carrusel ecológico, todo ello dentro de la temática espacial de este año.

TRANSPORTE, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Tres ámbitos fundamentales de la Feria de Málaga son la limpieza, la seguridad y el transporte público. El dispositivo especial de la empresa municipal de limpieza Limasam contempla un total de 500 puestos de trabajo, de los que 320 serán adicionales. Además, se mantendrá el servicio de recogida de en el centro histórico en el turno de tarde para evitar el tránsito de vehículos de gran tonelaje. También se distribuirán 5.000 papeleras de cartón y se mantendrá el tratamiento antipolvo en la zona de aparcamientos del Real.

Así, Limasam mantendrá su servicio activo las 24 horas durante la celebración de la Feria. Esta circunstancia supondrá un refuerzo de su plantilla habitual mediante la incorporación de personal para hacer frente tanto al servicio ordinario como al establecido con motivo de las fiestas.

En total, Limasam contratará para el dispositivo de Feria casi 3.000 jornadas, incluyendo los trabajos previos y posteriores a la celebración.

Por otro lado, en cuanto a seguridad, la Policía Local potenciará la red de videovigilancia con cámaras y drones. El Ayuntamiento ha confirmado que este año también se repetirá la experiencia del año pasado y serán desplegadas otras 16 cámaras en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres.

La Policía Local tiene previsto realizar un total de 4.434 servicios en la ciudad, lo que supone una media de 443 efectivos diarios, de los que 2.166 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.268 del servicio ordinario. A ellos se unen un total de 2.293 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha establecido un dispositivo especial de tráfico y movilidad para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y visitantes tanto al centro como al Real.

La planificación diseñada por el Área de Movilidad contempla un refuerzo de los servicios de la EMT y de taxis para favorecer el uso del transporte público, además de habilitarse 3.185 plazas de aparcamiento para coches y otras 2.990 para motos en diferentes, así como cortes y desvíos de tráfico.

Desde el Consistorio se recomienda, como cada año, reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público para los desplazamientos al Centro y a Cortijo de Torres.