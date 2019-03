El presidente de la CEOE ve que la "clase política dedica más tiempo a decir lo que separa a los ciudadanos"

Publicado 21/03/2019 14:18:14 CET

"Vamos a ver si esta sociedad civil del día a día se traslada a la política", sostiene Garamendi

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que "la clase política dedica más tiempo a decir lo que nos separa a los ciudadanos que a decir lo que nos une" y ha reclamado "estabilidad y moderación".

Garamendi ha respondido así a las preguntas de los periodistas momentos antes de participar en el acto de celebración del 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Antequera (Málaga), donde ha reiterado que lo único que piden es que les dejen trabajar con esos dos elementos.

Así, ha precisado que si cuentan con moderación y estabilidad desde el ámbito público los empresarios harán su trabajo: "Cuando esto sucede se traduce en la creación de riqueza, la generación de empleo y los vienes y servicios "que hacen avanzar a una sociedad".

"Nosotros esperamos a que pase el periodo electoral y lo que estamos instando a los partidos es que empiecen a trabajar en lo que nos une y hablen menos de lo que nos separa", ha reiterado el presidente de CEOE.

En este sentido ha detallado que cree que en la calle "nos encontramos todos con ideas diferentes y la verdad es que yo no veo en la calle, yo no veo en la empresa y no veo en las mesas de diálogo social lo mismo que tenemos en los parlamentos". "Vamos a ver si esta sociedad civil del día a día se traslada a la política", ha finalizado.