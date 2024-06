El presidente de la Diputación de Málaga asegura que "no hay inversión más progresista y sostenible que el tren litoral"

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que "no hay inversión más progresista y sostenible que el tren litoral", a la vez que también ha alertado de los peligros que la turismofobia pueden suponer para la economía y el empleo de la provincia.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de la institución provincial y de Turismo Costa del Sol durante su intervención en una nueva edición del Foro de Turismo organizado por 'El Confidencial', que se ha centrado en la sostenibilidad del turismo.

Francisco Salado ha abierto el foro con una intervención en la que ha destacado la importancia del turismo como la principal industria del país. "Hay que decirlo alto y claro: el turismo es una industria. Y es la que más aporta a la economía española", ha afirmado, y ha subrayado la necesidad de reconocer y apoyar a un sector que genera casi 190.000 millones de euros anuales y representa cerca del 13% del PIB español.

Salado también ha enfatizado en el hecho de que la sostenibilidad es crucial para el futuro del turismo, y ha alertado además sobre los peligros de la turismofobia para la economía y el empleo en Málaga y que está configurando como una amenaza significativa para el modo de vida y la economía local, afectando a los casi 128.000 empleos que genera la actividad turística cada año en la provincia de Málaga.

En su intervención, Salado también ha destacado la importancia de las inversiones en infraestructuras y ha criticado la falta de conexión ferroviaria en la Costa del Sol. "Me lo escuchan todos los años, pero es que es más urgente y necesario que nunca. No tiene ningún sentido que el eje más dinámico, pujante y de futuro de España, que es el Mediterráneo andaluz, y hablo desde Almería hasta el Campo de Gibraltar, no esté articulado por tren", ha sentenciado.

Al respecto, Salado ha instado al Gobierno a cumplir con sus compromisos en materia de transporte, y ha señalado que ciudades como Marbella, Mijas o Estepona, con sus significativas contribuciones a la economía nacional, carecen de conexiones ferroviarias adecuadas. "No hay inversión más sostenible y progresista que el tren de la Costa del Sol", ha sentenciado el presidente de Turismo Costa del Sol.

Además, ha destacado la necesidad de inversiones en infraestructuras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua. Mencionando que, aunque la Junta de Andalucía ha movilizado 400 millones de euros en inversiones, es esencial que el Gobierno cumpla con sus compromisos en desaladoras, trasvases y presas para asegurar el desarrollo sostenible de Málaga y su provincia.

Para concluir, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol ha vuelto a incidir en la importancia de planificar y acompañar el crecimiento y éxito que está teniendo la Costa del Sol con inversiones públicas potentes como las que se llevaron a cabo hace casi tres décadas.

"Tiene que ser lo que venimos haciendo de la mano del sector: primar la calidad a la cantidad, emprender acciones medioambientales como nuestro plan de reforestación, ampliar las zonas turísticas potenciando el turismo de interior, que da vida a pueblos que hasta hace muy poco estaban en peligro de desaparición... Tiene que ser tratar como adultos responsables una industria que es nuestra principal vía de ingresos y de actividad. Y así devolver al turismo a la categoría a la que debería pertenecer: un asunto de Estado", ha sentenciado Francisco Salado.