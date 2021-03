El primer año de pandemia de COVID se cumple en Málaga con más de 86.000 contagios, 7.197 hospitalizados y 1.490 muertos

En esta jornada el número de contagios se incrementa levemente, descienden las hospitalizaciones y no se notifica ningún fallecido

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 14 de marzo, se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia del COVID-19, un día marcado en la historia debido a un virus contra el que aún se sigue luchando. En este periodo, en la provincia de Málaga se han registrado 86.490 contagios, 7.197 hospitalizados, 624 de ellos han pasado por las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y han muerto 1.490 personas.

Los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias este domingo de primer aniversario del estado de alarma, que entró en vigor el 16 de marzo de 2020, con restricción de la movilidad de las personas y la llegada del confinamiento domiciliario; se enmarcan en la desescalada de la tercera ola del virus y con una fase de meseta de los contagios.

Así, en las últimas 24 horas en la provincia de Málaga se han notificado 165 nuevos positivos detectados por PDIA (PCR y test rápido de antígenos), algo superior a los 154 de este pasado sábado. Actualmente se encuentran 222 personas ingresadas en los hospitales malagueños, dos menos. De ellos, 32, uno menos, se encuentran en las UCI y no se ha notificado ningún fallecido en esta jornada.

Respecto al número de recuperados, continúa en aumento, con 562 notificados este domingo. En total en la pandemia ese número asciende ya a 63.603 personas que han pasado la enfermedad.

Asimismo, desde el Gobierno andaluz se ha informado del proceso de vacunación, que continúa en la provincia de Málaga con un total de 191.106 dosis administradas y 60.850 personas que han recibido las dos dosis, a fecha de 13 de marzo.

RECUERDO DEL TRABAJO QUE SE REALIZA

Precisamente, en este primer aniversario, los hospitales malagueños han querido agradecer, a través de sendos vídeos, el trabajo realizado por los profesionales sanitarios durante estos 365 días, un esfuerzo que continúa, tal y como señalan.

En el Hospital Regional de Málaga, como en el resto, cada día ha sido un reto que les ha hecho crecer; en este caso con 18.300 urgencias COVID atendidas, 1.500 ingresos en hospitalización y UCI, 350.000 PCR y 7.300 personas con un objetivo común: "la salud de los malagueños", recuerdan.

Igualmente, en el Hospital Virgen de la Victoria, un año de trabajo "intenso, de adaptación continua, de toma de decisiones y de mucha responsabilidad pero sin perder ni un ápice de ilusión para intentar sacar adelante a todos y cada uno de nuestros pacientes", añaden, con un vídeo en el que se muestran imágenes de la desinfección de la ciudad a cargo de la Unión Militar de Emergencias (UME), de las máscaras de natación que sirvieron en la primera ola para adecuarlas como respiradores de emergencia, de los profesionales sanitarios realizando su trabajo, etcétera.

Imágenes todas que están ya en el recuerdo aunque sin olvidar que la pandemia no ha acabado aún y con un mensaje general de prudencia.

"Hace un año que Andalucía comenzó una de las batallas más importantes. La COVID19 nos golpeó pero los andaluces hemos luchado para superar la primera, la segunda y la tercera ola. Un año del 14M. Seguimos luchando. No nos relajamos. Andalucía demostrará que no tiene límites", sostiene el mensaje institucional de la Junta de Andalucía en este primer aniversario.