La primera operación del verano 2023 de la DGT concluye en la provincia de Málaga con siete accidentes, ninguno mortal

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fin en la provincia de Málaga al dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Especial 'Primera Operación del verano 2023', que ha concluido a las 23:59 horas del domingo 2 de julio, con siete accidentes, ninguno de ellos mortal. Esta primera operación comenzó el viernes 30 de junio a las 15.00 horas.

Según han informado desde el Ministerio del Interior, los referidos siniestros tuvieron como resultado que once personas resultaran heridas no hospitalizadas. En la misma operación del año pasado --que tuvo los mismos días de duración--, los accidentes también fueron siete (ninguno mortal) y los heridos no hospitalizados, diez.

También señalan que, en cuanto a los movimientos producidos en los accesos a Málaga capital, 180.282 corresponden a trayectos de largo recorrido, lo que supone una disminución del 0,4% en relación con los movimientos registrados durante la misma Operación Especial desarrollada en el año 2022.