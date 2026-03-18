El proyecto 'Drom' para la prevención del absentismo escolar mejora los datos en la asistencia de estudiantes

La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, junto al presidente de la Fundación de la Universidad Europea, Sergio Calvo, y la presidenta de la asociación Dosta, Vanessa Jiménez. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado los resultados del proyecto 'Drom', impulsado junto con la asociación Dosta y la Fundación de la Universidad Europea, para la prevención del absentismo escolar. Así, tras el primer año de su inicio, el proyecto ha mejorado los datos en la asistencia de estudiantes.

Este programa piloto se ha llevado a cabo durante un año en el CEIP Severo Ochoa, del distrito Bailén-Miraflores, donde se han desarrollado más de una veintena de talleres socioeducativos, implicando directamente a las familias de los estudiantes, lo que se ha traducido en que el 82% del alumnado beneficiario ha reducido sus faltas de asistencia en un 50% o más y un 17,8% ha dejado de ser oficialmente absentista (cinco o más faltas al mes).

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto con el presidente de la Fundación de la Universidad Europea, Sergio Calvo y la presidenta de la asociación Dosta, Vanessa Jiménez, han informado este miércoles sobre los resultados de la puesta en marcha de esta iniciativa que ha sido financiada por la Fundación de la Universidad Europea y tiene como objetivo garantizar la asistencia regular a clase del alumnado en edad escolar como base de su inclusión social y educativa.

Para ello, se ha trabajado tanto con los menores como con sus familias, en coordinación con el equipo docente del centro y los servicios sociales comunitarios del distrito Bailén-Miraflores que trabajan en la barriada de La Corta, próxima al colegio.

La primera fase del proyecto se ha desarrollado durante el curso 2024/2025 con intervención directa sobre alumnado de segundo y quinto de Educación Primaria, aunque se ha ampliado también a tercero y cuarto en determinadas actividades.

Los registros de seguimiento reflejan un incremento progresivo de la asistencia del alumnado participante, con un impacto especialmente significativo en los viernes, jornada que presentaba tradicionalmente mayores índices de ausencia.

En concreto, dentro del grupo de 17 alumnos de segundo de Primaria, 13 alumnos han disminuido el absentismo y cuatro han dejado de ser absentistas, mientras que diez alumnos han reducido sus faltas de asistencia y uno ha dejado de ser absentista en el grupo de quinto.

Por su parte, el profesorado del centro ha destacado una mejora en la actitud hacia la asistencia y una mayor motivación para participar en la vida escolar, así como una evolución positiva en la implicación familiar.

TALLERES CON ENFOQUE EMOCIONAL, MOTIVACIONAL Y COMPETENCIAL

Durante el curso se desarrollaron más de una veintena de talleres estructurados en torno a tres ejes fundamentales como son refuerzo de hábitos y aprendizaje; motivación y vinculación positiva con el centro; y empatía, autoconocimiento y gestión emocional.

Entre las actividades realizadas destacan dinámicas como teatro emocional y juegos de rol, talleres de organización del tiempo como 'Mi rutina perfecta', experiencias cooperativas como 'Vagones de convivencia', actividades competenciales o 'Escape Room' educativo, así como la elaboración de un periódico escolar.

Asimismo, el alumnado participó en iniciativas extraescolares motivacionales, como la visita al estadio del Málaga CF, donde pudieron conocer de primera mano valores asociados al esfuerzo, la constancia y la superación personal, y han acudido a espectáculos culturales gracias al apoyo de firmas como EY y Showprime.

IMPLICACIÓN DIRECTA DE LAS FAMILIAS

Por otro lado, han señalado que uno de los pilares del proyecto ha sido el trabajo con las familias del alumnado. Durante el curso se realizaron desayunos-coloquio, reuniones individualizadas, seguimiento telefónico y coordinación constante con el equipo docente y los servicios sociales del distrito.

Además, se desarrollaron talleres conjuntos con madres y padres, como 'Reparte tus 24 horas', orientados a reflexionar sobre la organización del tiempo, las rutinas familiares y la importancia de la asistencia regular al centro educativo.

Esta intervención ha permitido diseñar planes más ajustados a la realidad de cada núcleo familiar y fortalecer el vínculo entre escuela y entorno.

El equipo técnico del proyecto concluye que el enfoque integral adoptado, basado en la intervención socioeducativa directa, la coordinación institucional y la implicación familiar, resulta adecuado para abordar el absentismo desde una perspectiva preventiva.

Tras los resultados obtenidos, las partes implicadas confirman la continuidad del proyecto durante el presente curso 2025/2026, ampliando la programación con nuevas propuestas centradas en la autonomía personal, la organización, la responsabilidad compartida y el refuerzo de la autoestima.