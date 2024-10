El PSOE acusa al alcalde de Málaga de "dejar morir" el arbolado: "Su gestión solo se centra en construir torres de lujo"

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha acusado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de "dejar morir" el arbolado y las zonas verdes de los distintos barrios de la ciudad. "Su gestión solo se centra en construir más torres de lujo", ha afeado la representante del PSOE.

"En apenas tres días hemos conocido caída de árboles y ramas en dos barriadas distintas del distrito Carretera de Cádiz. Y no solo es en este distrito, allá por donde vamos los vecinos nos hablan de la pésima gestión que se está llevando a cabo con el servicio de Parques y Jardines por falta de personal. Árboles que se secan, se caen y que no se podan por la desidia de un Partido Popular que ahora pone de excusa la sequía, cuando después de 27 años de gobierno sigue regando con agua potable. Han tenido tiempo de sobra de cambiar el sistema de riego y no lo han hecho", ha criticado la viceportavoz socialista Begoña Medina, en declaraciones recogidas en una nota.

Al hilo de ello, ha afeado que el pasado jueves "cayó un árbol en la avenida de Manuel Torres en El Torcal encima de un coche, en una acera por la que a diario transitan cientos de personas y con la terraza de una cafetería a pocos metros. Espero que el alcalde no nos venga ahora con la excusa del viento, porque en esta avenida los árboles están respaldados por los edificios y no se encuentran a la intemperie". Un hecho parecido, ha señalado, fue el que ocurrió en el Parque de Sixto con la caída de "varias ramas" en "un espacio al que siempre acuden los mayores para jugar al dominó y a pasar un buen rato de charla. Como este equipo de Gobierno siga sin darle importancia, cualquier día vamos a tener que lamentar una desgracia".

En este sentido, la viceportavoz socialista y también responsable de Sostenibilidad Medioambiental en este grupo municipal ha recordado que "ya no solo se trata de la mala conservación del arbolado, sino de la poca atención que le presta el Ayuntamiento a las zonas verdes". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puntualizado Medina, debería haber un árbol por cada tres habitantes. "Si seguimos estas recomendaciones, en Carretera de Cádiz, que es el distrito más densamente poblado de Málaga, debería haber más de 30.000 árboles, pero los que hay no llegan a 6.000. Está claro que algo está fallando", ha explicado.

La socialista ha considerado que este problema se debe a "la falta de implicación y de compromiso" del regidor con los barrios y con el medioambiente, ya que "su gestión solo se centra en construir más torres de lujo para seguir favoreciendo al negocio y la especulación, pero no se da cuenta de que cuanta más gente haya en la ciudad, más árboles y zonas verdes harán falta". Por tanto, "esperamos que nos explique por qué está dejando morir a estos árboles, sin el tratamiento y los cuidados necesarios, y que ponga una solución de inmediato", ha zanjado.