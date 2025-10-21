PSOE afea al PP que mantenga conceder la medalla de la Mancomunidad Occidental a Moreno "en plena crisis de cribados"

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Víctor Navas, ha criticado que el PP mantenga la concesión de la medalla de esta institución supramunicipal al presidente andaluz, Juanma Moreno, "en plena crisis de los cribados de cáncer de mama" y ha tachado de "vergüenza" este galardón "mientras se agrava el colapso sanitario", por lo que ha dicho que los socialistas pedirán la retirada del reconocimiento.

Así, Navas ha mostrado su solidaridad con todas las mujeres "que viven la incertidumbre sobre sus diagnósticos de cáncer de mama" y ha considerado que es "una consecuencia directa del mal estado de la sanidad pública provocada por los recortes de Moreno Bonilla y de la falta de información sobre los recursos específicos destinados a la misma cuando vemos que se aumentan los fondos para la sanidad privada".

En rueda de prensa, junto a la vocal socialista de Mijas (Málaga) en la institución, Laura Moreno, Navas ha señalado que "en este contexto de crisis, el PP en la Mancomunidad otorgó, sin consenso y con el rechazo de todas las formaciones de la oposición, la medalla de oro de la institución a Moreno". "Se ha hecho de forma torticera y partidista, a las puertas de las elecciones y en el momento de mayor escándalo sanitario en la comunidad", ha dicho.

Así, ha anunciado que el PSOE presentará una iniciativa para retirar dicha distinción, al considerar "inadmisible premiar a quien es responsable del actual deterioro de la sanidad pública, especialmente en Costa del Sol malagueña", al tiempo que ha mostrado el apoyo de los y las socialistas "a las mujeres afectadas" y ha reclamado "soluciones inmediatas y la máxima transparencia".

Para Navas, "después de 23 días desde la explosión del escándalo, siguen sin conocerse ni la cuantía de medios ni el verdadero alcance del problema", a la vez que ha lamentado las prioridades del actual consejero andaluz de Salud, Antonio Sanz, considerando que "resulta indignante que en el Día contra el cáncer de mama, el consejero eligiera asistir a un festejo taurino".

Por su parte, Laura Moreno ha señalado "la crítica situación sanitaria que atraviesa Andalucía y la provincia de Málaga" y ha puesto el foco "en los graves problemas sufridos por miles de mujeres debido a la gestión de los cribados de cáncer de mama por parte del Gobierno de la Junta". Ha señalado que "la falta de respuestas claras y rápidas a las afectadas es una situación "injusta e insostenible".

En este sentido, la socialista ha instado al Gobierno regional "a dar una respuesta transparente y urgente" y ha recalcado la importancia de un diagnóstico global "que permita identificar tanto a las mujeres afectadas como la verdadera dimensión del problema". "No se puede empezar a poner medios sin saber aún cuántas mujeres están realmente afectadas", ha afirmado Moreno, quien también ha exigido que se conozcan los datos reales sobre esta situación.

Además, ha destacado que no solo está en juego la salud de miles de mujeres, sino que estamos ante las consecuencias de un "colapso sanitario provocado por la desviación de fondos hacia la sanidad privada", ha dicho, "un deterioro de la sanidad pública que viene de los últimos siete años", ha concluido.