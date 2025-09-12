El PSOE alerta del "grave déficit de Policía Local y de bomberos en la ciudad: "Málaga no cumple los ratios mínimos"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, acompañado por otros concejales de su formación, junto con representantes de los sindicatos SIP-AN y SAB. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha alertado este viernes de "la grave situación de falta de efectivos de Policía Local y de Bomberos en la ciudad de Málaga" y ha asegurado que "Málaga no cumple los ratios mínimos exigidos para una gran ciudad".

De esta forma, ha avanzado en rueda de prensa que durante la Comisión de Seguridad del próximo lunes su grupo pedirá un "refuerzo urgente de las plantillas y un plan plurianual para dotar de medios adecuados a ambos cuerpos".

"Hablamos de la seguridad y el bienestar de los malagueños. --El alcalde-- Francisco de la Torre presume de superávit, pero lo hace recortando en policías y bomberos. Málaga no puede seguir desprotegida", ha añadido Pérez acompañado de concejales socialistas y de representantes sindicales de ambos cuerpos.

Así, el socialista ha considerado que "el déficit en seguridad de Málaga es insostenible". En esta línea, ha aseverado que "tenemos 300 policías locales menos de los que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias y 200 bomberos menos de los que recogen los propios presupuestos del Ayuntamiento".

Los socialistas han señalado que "según los datos aportados por el sindicato SIP-AN, durante la pasada Feria de Málaga, la Policía Local contó con 280 agentes menos que en 2024, lo que provocó graves problemas de tráfico y barrios enteros desatendidos".

"La plantilla actual es de 859 policías, cuando en 2006 había 980, con una ciudad que ha crecido en población y en eventos. La situación es inadmisible, deberíamos contar con 1.200 agentes de Policía Local", ha agregado Pérez, quien ha reclamado "un aumento inmediato de efectivos y la convocatoria de todas las ofertas de empleo público pendientes".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo ha señalado que el cuerpo de Bomberos "vive desde hace ocho años y medio una huelga indefinida por la falta de recursos" y ha asegurado que "el Ayuntamiento presupuestó 456 bomberos, pero apenas hay 260".

"Esto ha supuesto la desaparición de unidades esenciales como la de rescate especial o la médica de emergencia, además de la reducción al 50% de dotaciones en parques principales como Las Pirámides", ha explicado el socialista.

El secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía en Málaga, Manuel Troyano, ha manifestado que "de los 859 policías, en realidad no hay más de 600 destinados a la calle, y solo 450 para cubrir ocho distritos en tres turnos".

En esta línea, Troyano ha criticado además "la falta de inversión en las instalaciones policiales", al tiempo que ha aseverado que "en Churriana hemos pasado el verano sin aire acondicionado, en La Corta sigue lloviendo dentro y en Cruz de Humilladero trabajamos en un antiguo matadero donde se ha caído parte del tejado".

Por otro lado, el portavoz del sindicato de bomberos SAB, Pedro Pacheco, ha alertado de que el servicio "está cogido con alfileres", sin autoescalas suficientes para responder ante los nuevos rascacielos y con vehículos de más de 20 años".

"Incluso Málaga ha llegado a estar días con una sola autoescala disponible para toda la ciudad", ha precisado, al tiempo que ha incidido en que "la falta de medios crea alerta, porque hemos llegado a tener que pedir material a Torremolinos para atender emergencias en Málaga".

"En casi 20 años hemos perdido un 20% de efectivos, lo que ha provocado el cierre de unidades clave como la de rescate especial, la médica de emergencias o la desaparición del jefe de sala en el Centro Municipal de Emergencias", ha concluido.