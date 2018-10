El PSOE anuncia una ofensiva para exigir a la Diputación de Málaga que ponga en marcha planes de empleo como la Junta

Publicado 12/09/2018 13:14:42 CET

Conejo critica que el PP "se ha declarado insumiso a la hora de colaborar con el principal problema de los malagueños"

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado este miércoles que los socialistas van a iniciar una ofensiva para exigir al equipo de gobierno del PP en la institución provincial que ponga en marcha planes de empleo como la Junta de Andalucía.

"Desde hoy hasta final de año vamos a plantear una ofensiva en todos los ayuntamientos de la provincia para exigir al PP un cambio en la política de empleo de la Diputación, vamos a plantear mociones en todos los municipios, recogida de firmas masivas en todos los pueblos", ha precisado Conejo.

Para el socialista, "no se puede admitir que esta Diputación se gaste más de cuatro millones de euros en un restaurante en la plaza toros y no destine ni un euro a planes de empleo", exigiendo al PP a que lo ponga en marcha "para complementar los más de 30 millones de euros que la Junta de Andalucía acaba de anunciar para que los ayuntamientos malagueños contraten a personas desempleadas".

Conejo ha recordado que el PP en Diputación ha votado en contra de las iniciativas presentadas por los socialistas durante los últimos siete años para que la Diputación ponga en marcha planes de empleo, tiempo en el que "no se ha destinado ni un solo euro a poner en marcha planes de empleo en los ayuntamientos malagueños".

De hecho, ha acusado al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, "de declararse insumiso a la hora de colaborar para paliar el principal problema de los malagueños".

"Esta institución no ha sido capaz de tener sensibilidad con aquellos que lo estaban pasando mal, con miles y miles de familias que no llegaban a final de mes y veían como la institución provincial destinaba millones de euros a cuestiones irrelevantes, cuestiones que no eran prioritarias mientras que no estaba atendiendo la principal preocupación de los malagueños", ha lamentado.

Sin embargo, Conejo ha avanzado que el PSOE "le va a dar una nueva oportunidad a esta derecha insensible, a este presidente antisocial que es Elías Bendodo, para que apueste por la generación de empleo, para que colabore con el Gobierno de Andalucía, al igual que hacen otras diputaciones andaluzas, y ponga millones de euros este año y el que viene para contratar a personas desempleadas".

Ha considerado que a día de hoy "el principal problema de los malagueños sigue siendo el desempleo, aunque el PP no lo quiera ver" y ha lanzado el compromiso de que si los socialistas logran la confianza de la ciudadanía a partir de mayo para gobernar la Diputación "la primera prioridad será poner en marcha planes de empleo".

"Lo primero que haremos es una modificación de crédito del presupuesto que tenga vigente el actual gobierno del PP para poner en marcha un plan de empleo de verdad, donde los ayuntamientos puedan contratar a centenares de familias que están en el desempleo y para que esos planes sirvan para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos de los pueblos de la provincia de Málaga".

El portavoz socialista ha considerado que "la inacción del PP demuestra la verdadera cara de la derecha malagueña". "Mientras que en la Diputación no se ha puesto en marcha ningún plan de empleo, mientras que se declaraban insumisos para atajar el principal problema de los malagueños, otras administraciones sí han tenido sensibilidad", ha asegurado.

LA SENSIBILIDAD DE LA JUNTA

En este sentido, ha destacado que la Junta de Andalucía, con su presidenta Susana Díaz a la cabeza, ha destinado desde 2014 al 2018 a la provincia de Málaga en materia de planes de empleo 88 millones de euros, "mientras que la Diputación, con un gobierno del PP, no destinaba ni un solo euro a planes de empleo".

Conejo ha recordado que gracias a esos 88 millones de euros "se han realizado 13.869 contratos en nuestros pueblos y ciudades, con una tasa de reinserción laboral del 30 por ciento en los seis meses posteriores a la finalización de los contratos".

En concreto, 55,5 millones de euros se han destinado al plan de empleo joven, creándose 8.282 contratos, mientras que dentro del plan para parados de más de 30 años, la inversión en la provincia desde 2014 ha sido de 32,4 millones de euros, lo que ha permitido a 5.587 personas una oportunidad de empleo.

El socialista ha resaltado, asimismo, que los planes de empleo de la Junta de Andalucía para la provincia de Málaga 2018-2019 van a suponer una inversión de 33,5 millones de euros y se prevé la contratación de 3.160 personas. De estos, 15,3 millones irán destinados a empleo joven, 9,5 millones para parados de más de 30 años, 7,4 millones para parados de más de 45 años y 1,3 millones para la contratación de personal técnico de inserción.

Asimismo, ha recordado que en Andalucía hay diputaciones "que no se han declarado insumisas y sí han puesto en marcha planes de empleo", como la de Sevilla, con un gobierno socialista, "que ha destinado millones de euros para que los ayuntamientos sevillanos pudieran complementar los planes de empleo de la Junta y contratar a más personas desempleadas".

También se ha referido a la de Jaén, "también con gobierno socialista", como "otro ejemplo de diputación que ha puesto en marcha planes de empleo". "Claramente hay diferencia donde estamos los socialistas gobernando y donde gobierna la derecha insensible del PP", ha dicho.

Por último, Conejo se ha referido a "la otra derecha insensible, que es Ciudadanos, que se quiere disfrazar de un centro moderado, pero que es tan insensible como el PP de toda la vida, y que ha votado en contra durante tres años para que haya planes de empleo para contratar personas desempleadas".

"Han demostrado que son tan de derechas como el PP, pelando para ver quién es más de derechas en la Diputación. Ciudadanos no ha traído el cambio a la Diputación", ha concluido.