El PSOE en el Ayuntamiento reivindica "una Málaga feminista" y "en lucha contra la brecha salarial"

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha reivindicado a Málaga como un ejemplo "de ciudad defensora del feminismo" y "en lucha contra la brecha salarial", que "incluso se ha acrecentado como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha detallado que el grupo del PSOE en el Consistorio secundará la huelga feminista que ha establecido un parón de dos horas de acuerdo con las recomendaciones realizadas por los sindicatos UGT y CCOO", posteriormente, ha continuado, "asistiremos a la manifestación con motivo del 8 de marzo, que tendrá lugar por la tarde, para reivindicar la importancia de conseguir la completa igualdad entre hombres y mujeres que, lamentablemente, cada día se aleja más".

Para Pérez, "es necesario hablar de igualdad en todos los términos, principalmente en lo referente a la creciente brecha salarial entre hombres y mujeres que los socialistas llevamos denunciando de manera reiterada", pero, ha incidido, "queda mucho trabajo por hacer a nivel municipal logrando que se hagan efectivas las mociones socialistas en materia de igualdad que se han aprobado y que siguen guardadas en el cajón".

Al respecto, Pérez ha puesto el foco en la relativa a la ampliación del número de calles con nombre de mujeres que han sido un referente para nuestra ciudad, como es el caso de Trinidad Grund.

"Abogamos por una completa equiparación a la hora de conceder nombres de calles a hombres y mujeres, pero para eso el Ayuntamiento debe tomárselo en serio de una vez por todas", ha advertido.

Ha explicado, en este sentido, que "es muy importante que este Día Internacional de la Mujer cuente con el respaldo tanto de las mujeres como de los hombres, porque la igualdad nos concierne a todos".

"Por desgracia desde que Zapatero dejó el Gobierno no ha habido ningún presidente que haya creído y apostado por la igualdad. Así somos feministas porque defendemos a ultranza la igualdad entre hombres y mujeres y los socialistas llevamos el feminismo por bandera", ha asegurado.

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha destacado que "nos sobran los motivos para seguir apoyando el Día Internacional de la Mujer, entre ellos la brecha salarial del 24 por ciento entre hombres y mujeres, el 92 por ciento de las excedencias para el cuidado de mayores y que son solicitadas por mujeres, el 75 por ciento de la concesión de medias jornadas que son para mujeres o las enormes discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres en su día a día".

"Este 8 de marzo va a marcar un antes y un después. De hecho movimientos como el 'Me Too' o el 'Time's up' han generado una ola imparable que el Ayuntamiento de Málaga, como administración más cercana, no puede obviar, sino que debe sumarse y cumplir con los acuerdos y mociones que ya se han aprobado tales como la puesta en marcha de nuevo de la Feria de Mujeres Empresarias, duplicar los equipos de atención integral y las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género o dar visibilidad a las mujeres en forma de diferentes eventos como calles o premios", ha incidido.

A juicio de Rodríguez, "no podemos quedarnos de perfil y menos administraciones como el Ayuntamiento de Málaga y por eso desde el PSOE nos metemos de lleno en materia de igualdad y seguiremos reclamando lo que es nuestro, una vida en paz y equilibrio donde los hombres y mujeres están mano a mano trabajando conjuntamente en defensa de la igualdad. Ahora más que nunca el feminismo es necesario".