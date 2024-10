El PSOE de la comarca de Antequera critica que Diputación destina inversiones en materia de agua a grandes municipios

Regidores socialistas acusan a la institución provincial de no atender a los pueblos pequeños de la provincia

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcaldes socialistas de la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga, han criticado que el equipo de gobierno del PP en la Diputación destina las inversiones en materia de agua a los grandes municipios.

De esta forma, el alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano, ha asegurado que los 6,2 millones de euros aprobados hasta ahora por parte de la Diputación para hacer frente a los problemas hídricos "han ido íntegramente a los municipios de la Costa del Sol".

"Los cinco proyectos que se están ejecutando se realizan en municipios mayores de 20.000 habitantes quedándonos los municipios pequeños, a los que teóricamente la Diputación tiene que apoyar, sin ningún tipo de ayuda", ha asegurado.

"La totalidad del presupuesto de estos cinco proyectos se va a invertir en municipios gobernados por el PP. Después exigen una financiación justa a nivel nacional, pero tienen que empezar por la propia Diputación y empezar con esa financiación justa para todos los municipios", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que algunas de las obras que se van a ejecutar "son para financiar proyectos de empresas privadas en un 30%". "Y los proyectos que la Diputación ha priorizado están relacionados con la mejora del aprovechamiento de aguas regeneradas para regar jardines y campos de golf, olvidándose de los proyectos para el agua de consumo humano", ha especificado.

"Si no hay nuevos compromisos por parte de la Diputación en materia de agua en este presente mandato, solo se va a desarrollar un proyecto en nuestros pueblos: la digitalización de la gestión del agua. Un proyecto que se va a poder desarrollar gracias a los fondos europeos conseguidos por el Gobierno central", ha asegurado.

"Los alcaldes de la comarca de Antequera exigimos la Diputación que convoque de urgencia una reunión para trasladar nuevamente los problemas y las necesidades en materia de agua y que se incluya un acuerdo firmado entre la Diputación y la Junta de Andalucía para acometer actuaciones urgentes para garantizar el suministro y el abastecimiento de agua para consumo humano en los municipios de la comarca de Antequera", ha concluido.

Por su parte, el regidor de Cuevas Bajas y diputado provincial, Manuel Lara, ha asegurado que los municipios de la comarca están "en una situación límite" por la falta de agua. "Sin embargo, la Diputación de Málaga mira hacia otro lado, no afronta con seriedad la urgencia y no hay inversiones; peor aún, no hay planificación real, no hay soluciones estructurales. Nos sentimos completamente abandonados en un momento crítico en que el agua es cuestión de vida o muerte para todos nuestros municipios", ha dicho.

"Los pueblos pequeños y medianos no somos ciudadanos de segunda. Merecemos las mismas oportunidades y servicios que las grandes ciudades. Sin embargo, la Diputación ha decidido seguir una política de discriminación presupuestaria, asfixiando a los municipios más pequeños y condenándolos al abandono", ha concluido.