PSOE cree que decisión de alcalde "profundiza el agotamiento" de equipo de gobierno y ve "imparable" el cambio

Publicado 26/02/2018 13:58:11 CET

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha considerado "imparable" el cambio en Málaga, pese al anuncio del alcalde, Francisco de la Torre, de volver a optar a la reelección, al tiempo que ha opinado que "esta decisión supone profundizar en el agotamiento que ha estado mostrando el equipo de gobierno y que en el último mandato se ha agudizado aún más con la paralización de los proyectos más importantes de la ciudad, así como con la creación de nuevos conflictos".

Pérez, que, no obstante, ha mostrado su respeto ante la decisión adoptada por el alcalde del PP, ha añadido que la noticia de este lunes "plasma que el Partido Popular presenta nuevamente un proyecto político incapaz de mirar hacia el futuro".

"El alcalde hace un mes decía no querer presentarse y hoy, de manera contradictoria, recapacita ante la insistencia de su partido, que se encuentra sin rumbo en las encuestas", ha agregado.

En este punto, ha incidido en que "lo hemos dicho en innumerables ocasiones, nos daba igual quien fuera el candidato del Partido Popular, se llamara Francisco de la Torre o Elías Bendodo. Málaga no puede aguantar cuatro años más de gobierno del Partido Popular".

A juicio de portavoz municipal del PSOE, "la ciudad se encuentra completamente paralizada y falta de respuestas ante las necesidades que tiene. Los conflictos con el metro, las plusvalías por herencia, los trabajadores de Limasa, la huelga con los bomberos y los problemas que tienen las barriadas, las grandes abandonadas por la gestión de Francisco de la Torre, que exigen una respuesta que no puede pasar por una nueva legislatura del PP", ha enumerado.

Según el dirigente socialista, "el PSOE tiene un proyecto para una Málaga moderna y avanzada que estamos seguros que se verá refrendado por los malagueños en 2019".

En este punto, ha agregado que "con esta decisión el Partido Popular demuestra que no tiene un relevo generacional entre sus filas, que no hay un proyecto de futuro y que no son capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha concluido.