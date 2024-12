PSOE critica "el muro de la vergüenza del Parque del Oeste" y pedirá en una moción la reapertura del espacio

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "como el Trump malagueño con el muro de la vergüenza del Parque del Oeste". Los socialistas llevarán a pleno una moción para "exigir su reapertura a la ciudadanía".

Así lo ha manifestado el líder socialista durante una rueda de prensa junto a las vallas instaladas "para cerrar más del 52% del Parque del Oeste al paso peatonal, hurtando a los vecinos y a las familias su derecho a disfrutar de esta zona de esparcimiento pública".

Junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, a la concejala Rosa del Mar Rodríguez y varios vecinos de Parque Mediterráneo de la capital, Pérez ha explicado la moción que defenderán los socialistas durante el pleno de diciembre.

"No estamos en contra de la celebración del Festival de las Linternas, pero no es el lugar. Cerrar un parque, privatizar suelo público, quitarle una zona de recreo a los niños y niñas no es lo adecuado", ha insistido Pérez.

Ha añadido, asimismo, que "el cierre se mantendrá, como mínimo, hasta el mes de febrero, momento en que finaliza la iniciativa aunque el pliego de condiciones deja la puerta abierta a dos prórrogas si a las empresas Lantern Group e Iluminaciones Ximénez les sale rentable".

"Este cierre perimetral cuenta con una fuerte contestación vecinal, que se muestra con centenares de personas congregadas cada domingo junto a las vallas que prohíben el paso a los residentes", ha agregado el portavoz socialista.

El texto de la moción, que será defendida por Medina, pide "solidaridad del Ayuntamiento con los vecinos afectados por esta privatización", para que la ciudadanía "pueda hacer pleno uso de estas instalaciones públicas sin tener que pagar por ello".

"El precio de la entrada ronda entre los 14 y los 20 euros, ésta última en taquilla", han explicado y han añadido que "este cierre del 52% del Parque del Oeste es un hurto a la ciudadanía", que "se quedará durante meses sin la zona de los puentes, el zoológico y gran parte de la zona verde".

Pérez ha incidido en que "cada domingo, los vecinos y vecinas de Parque Mediterráneo le dicen a Paco de la Torre y Teresa Porras que este no es el modelo de ciudad para Málaga. Exigimos que se acabe la especulación y la privatización de espacios".

También ha exigido al regidor "que deje de vender la ciudad cachito a cachito y que devuelva el Parque del Oeste a la ciudadanía", ha zanjado por su parte.