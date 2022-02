El PSOE critica el viaje "partidista" a Bruselas del presidente de la Diputación de Málaga para "contar mentiras"

El PP recalca que Salado ha ido a "defender los intereses de los malagueños" ante un reparto de fondos europeos "partidista"

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha criticado el viaje "partidista" a Bruselas del presidente de la institución provincial, Francisco Salado, al que ha acusado de acudir "a contar mentiras con el dinero de todos los malagueños; él y todo el equipo del PP". "Nos parece indecente", ha espetado.

En este punto, su homólogo en el PP, Francisco Oblaré, ha subrayado que Salado ha ido a la capital belga a "defender los intereses de los malagueños" ante un reparto de fondos europeos por parte del Ejecutivo central que consideran "partidista". También ha aclarado que el viaje no ha sido pagado por la Diputación: "Que se quede tranquilo".

Bernal ha lamentado que Salado haya "aprovechado" la representación de la provincia de Málaga "pero para darle bombo y platillo a la imagen de un PP que no quiere que Europa ayude a España, pero específicamente que no quiere que venga el dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez está enviando a la provincia de Málaga". "No vamos a permitir que hagan un uso partidista de la Diputación de Málaga", ha asegurado.

"No entendemos cómo el señor Salado, que todavía le quedan muchos municipios y muchos pueblos de la provincia de Málaga por visitar, sin embargo sí saque tiempo para irse a Bruselas con los recursos de la Diputación de Málaga", ha afirmado, incidiendo en que no entienden que "se gaste un dinero en un viaje meramente político y partidista, todo ello en representación del PP, cuando todavía hay pequeños municipios de la provincia de Málaga a los que la Diputación aún no les ha pagado el gasoil de la higienización que tuvieron que llevar a cabo con sus propios tractores".

"El presidente se gasta el dinero de forma partidista mientras sigue abandonando a los pequeños municipios de la provincia. Va a Bruselas a contar mentiras, no puede decir que son los municipios del PSOE los que más dinero reciben de Europa. Es falso", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo los cinco millones de euros que va a recibir Marbella del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Gobierno de España financiado con los fondos europeos de recuperación Next Generation.

"Es la partida más grande de cualquier municipio de Andalucía y viene a un municipio gobernado por el PP", ha destacado, al tiempo que ha apuntado que "Salado sí utiliza la Diputación para transferir más dinero a los municipios gobernados por el PP".

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré, ha recalcado que están para defender "los intereses de los malagueños, vivan donde vivan, ante la política que tiene el gobierno socialista de repartir los fondos públicos por criterios partidistas, que es la conducta más antidemocrática que puede tener un político".

A juicio de Oblaré, "el señor Bernal tendría que estar defendiendo a la provincia y no a su partido". "La provincia está siendo discriminada y nuestra obligación es ir a Bruselas a contar lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

"Hacer esta crítica en Bruselas no es atacar a España, sino al Gobierno socialista, que es quien lo está haciendo mal: no hay criterios claros de reparto de los fondos, no existe una puntuación objetiva, no hay proporcionalidad por criterios de población", ha enumerado el portavoz 'popular'.

Por ello, Oblaré ha reclamado a José Bernal "que no sea tan sumiso a su partido, que esa sumisión es vergonzosa, porque a él le pagan los malagueños para defender los intereses de los malagueños".

Respecto al viaje, el dirigente del PP ha pedido a Bernal que "se quede tranquilo": "Nosotros no hacemos las prácticas que acostumbran los socialistas, el viaje no lo paga la Diputación", ha finalizado.