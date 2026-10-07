El PSOE exigirá en el Parlamento andaluz "una solución definitiva" para el IES Los Colegiales de Antequera (Málaga)

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba; el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Ruiz Espejo, y el diputado provincial Manuel Lara. - PSOE

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE exigirá en el Parlamento de Andalucía "una solución definitiva" para el IES Los Colegiales del municipio malagueño de Antequera y reclamará a la Junta que aclare "de una vez cuál va a ser el futuro de un centro que arrastra graves problemas estructurales y de espacio".

Así lo han indicado la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza, Patricia Alba, y el secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, en una rueda de prensa a las puertas del instituto junto al diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara.

Alba ha anunciado que el grupo socialista registrará una batería de preguntas para la próxima Comisión de Educación con el objetivo de que la consejera explique "de una vez por todas cuál va a ser el futuro de este centro". Entre otras cuestiones, los socialistas preguntarán si se ha realizado el estudio geotécnico anunciado por la propia consejera el pasado mes de abril, cuál ha sido su resultado y qué solución plantea finalmente la Junta.

"Queremos saber cuándo se va a materializar el compromiso de construir un nuevo centro acorde con las necesidades del alumnado, cuándo estaría finalizado y qué presupuesto se va a destinar al mismo", ha señalado Alba, al tiempo que ha explicado que solicitará como parlamentaria una visita al instituto para "comprobar in situ el estado del centro y las condiciones en las que está estudiando el alumnado".

En este punto, ha recordado que en 2022 la Junta "anunció una inversión de 800.000 euros para ampliar el centro mediante una actuación en el edificio destinado a Formación Profesional, una obra que finalmente no se ha llevado a cabo".

"A ello --ha continuado-- se sumó en 2025 la clausura de buena parte de las instalaciones, que obligó a reubicar alumnado en otro centro educativo. Posteriormente, ante la movilización de la comunidad educativa, el Ayuntamiento y la Junta anunciaron la construcción de un nuevo instituto, sin que hasta la fecha se haya concretado ese compromiso".

Asimismo, Alba ha recordado que el pasado mes de abril la Consejería anunció un estudio geotécnico "que debía determinar si se actuaba sobre las actuales instalaciones o se construía un nuevo centro". "A día de hoy seguimos sin conocer el resultado de ese estudio", ha lamentado.

Por su parte, Ruiz Espejo ha criticado que el curso ha comenzado "en las mismas condiciones que terminó el anterior y sin respuesta por parte de la Delegación de Educación ni de la Consejería" a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa.

Ha señalado que Los Colegiales "cuenta con más de 750 alumnos y alumnas y continúa con instalaciones clausuradas, aulas prefabricadas por falta de espacio y alumnado y ciclos formativos desplazados a otros centros educativos". Además, ha dicho, "necesita recurrir a instalaciones deportivas municipales para poder desarrollar determinadas actividades".

También ha recordado el ofrecimiento del Ayuntamiento de unos terrenos para la construcción de un nuevo instituto que permita albergar toda la oferta educativa en unas instalaciones adecuadas. "Exigimos una respuesta de la Consejería de Educación para la construcción del nuevo IES Los Colegiales que ponga fin a los problemas estructurales y de espacio del actual centro", ha afirmado.

Por último, ha reclamado al Ayuntamiento que "se ponga al frente de esta reivindicación" y exija a la Junta "una respuesta al ofrecimiento de los terrenos". "Antequera necesita una solución definitiva y urgente. No podemos seguir manteniendo estas condiciones para una enseñanza pública de calidad", ha concluido.