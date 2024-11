PSOE llama al Ayuntamiento de Málaga a "redoblar los esfuerzos y los recursos" contra la violencia machista

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Málaga defenderá este jueves en comisión de Igualdad una moción para pedir al Ayuntamiento que "redoble los esfuerzos y los recursos contra la violencia machista".

"Llega un nuevo 25 de noviembre y seguimos teniendo poco que celebrar y mucho por reivindicar. A las mujeres nos siguen matando y las cifras son realmente escalofriantes", ha señalado la edil del PSOE Rosa del Mar Rodríguez, quien ha recordado que actualmente "son 40 mujeres, 40 vidas rotas, 40 familias destrozadas por el asesinato a mano de sus parejas o exparejas".

Según ha indicado, "el Ayuntamiento tiene competencias para luchar contra esta lacra y por eso le vamos exigir más implicación", al tiempo que ha recordado la última macroencuesta de violencia contra la mujer, publicada en 2019, "según la cual tres millones de mujeres de nuestro país han sufrido violencia machista y/o sexual de alguna manera durante su vida".

"No podemos seguir tolerando esta violencia estructural que nos convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda y que nos hace seguir viviendo en un continuo toque de queda", ha dicho en un comunicado la concejala socialista, quien ha considerado que "hace falta más implicación, además de voluntad política y de una foto y dos campañas al año".

Para Rodríguez, "consiste en tener más recursos materiales y humanos para hacerle frente a esta violencia". "Las mujeres de Málaga no pueden esperar meses a una cita para ser atendidas en estos aspectos. Necesitamos que la vergüenza cambie de bando, como dice Gisèle Pelicot", ha apostillado.

Por ello, la responsable de Igualdad en el grupo socialista defenderá esta moción para pedir al equipo de gobierno "que se intensifiquen las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad, así como de prevención de la violencia machista poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud".

"El Ayuntamiento tiene mucho que decir en este sentido, recordemos que el negacionismo mata y que no podemos darle cobertura alguna a los partidos políticos que están en esa línea. Las mujeres sabemos a dónde vamos porque sabemos de dónde venimos y no vamos a dejar de luchar por nuestros derechos", ha añadido.

Asimismo, ha destacado el papel tan importante que ha desempeñado el tejido asociativo feminista en la lucha contra la violencia machista; "es cierto que vamos avanzando poco a poco, lo hicimos hace 20 años con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2019 con el pacto de Estado contra la violencia machista, que hay que renovar este año".

En este punto, ha incidido en "agradecer el trabajo fundamental del movimiento feminista, especialmente el movimiento de Málaga, movimiento muy fuerte que fue capaz de presionar y de poner en la agenda política esta violencia estructural contra las mujeres, presionando hasta que se logró una ley y un presupuesto".

Aunque ha señalado que "se ha avanzado", también ha apuntado que "queda mucho por hacer", por lo que ha apostado por "seguir prestando atención a las mujeres del ámbito rural, a las mujeres con algún tipo de discapacidad, a las mujeres mayores, a las mujeres migrantes, al impacto de las nuevas tecnologías que están propiciando nuevas formas de violencia hacia la mujer, hacia la abolición de la prostitución, hacia las violencias sexuales y un largo etcétera".

"Porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres no puede haber grieta alguna", ha dicho la concejala socialista, quien ha pedido "la complicidad y colaboración de los hombres".

"Necesitamos que rechacen tomar nuestros cuerpos como si fuera una mercancía que puedan comprar. Necesitamos que entiendan que la prostitución es una forma de violencia y no es una diversión. Necesitamos que no controlen ni juzguen nuestra sexualidad ni nuestros cuerpos. Y necesitamos que no miren hacia otro lado y callen ante la violencia que otros hombres ejercen sobre las mujeres. No vamos a parar de luchar por nuestro derecho a vivir en paz", ha sentenciado.