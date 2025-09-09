PSOE-A llama "insensible" a Moreno por marcha de 3.000 docentes interinos: "El objetivo, desmantelar la escuela pública"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en el centro de la imagen, rodeada de docentes interinos. - PSOE-A

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha criticado este martes en el inicio del curso escolar el despido de más de 3.000 docentes interinos que imputa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien recrimina que los "ha puesto en la calle" después de que muchos de ellos cuenten con décadas de experiencia en las aulas.

Alba ha afirmado en rueda de prensa que Moreno "va a pasar a la historia como el presidente más insensible de España porque su único objetivo es desmantelar la escuela pública", según una nota de este partido.

Despidos que ha calificado como una "evidente pérdida de capital humano que tanto necesitamos en las aulas para bajar la ratio y para bajar el horario lectivo de los docentes, pero para lo que más lo necesitamos es para cubrir todas las necesidades que tenemos en las aulas con los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo".

La responsable socialista de Educación ha argumentado que "cuando el sistema recorta a los más vulnerables, no es gestión, es ideología privatizadora y eso es lo que está pasando en Andalucía".

Alba ha exigido al presidente andaluz que "dote a los centros educativos de todos esos recursos que hacen falta para garantizar que esos niños y niñas tengan una verdadera inclusión en las aulas".