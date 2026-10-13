El PSOE llevará al Parlamento andaluz la "saturación y falta de espacios" en los centros educativos en Estepona (Málaga)

José Bernal, Emma Molina, Patricia Alba e Inés Gázquez en rueda de prensa en Estepona, Mála - PSOE ANDALUCÍA

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE llevará al Parlamento de Andalucía una batería de preguntas para pedir explicaciones a la Junta en materia de infraestructuras educativas en Estepona (Málaga), donde la formación ha afeado al Gobierno andaluz "falta de espacio" para la actividad docente y la "saturación de los centros públicos y la falta de inversiones de la Consejería de Educación ante el crecimiento de la población escolar".

Entre las principales reivindicaciones de los socialistas figuran la construcción de un nuevo instituto para derivar parte del alumnado del IES Mar de Alborán y las ampliaciones del IES Tomás Hormigo y del CEIP Ramón Lago.

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y parlamentaria autonómica, Patricia Alba, y la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, han anunciado este martes la iniciativa durante una visita al IES Mar de Alborán de Estepona, donde según han afirmado, "el alumnado de segundo de Bachillerato continúa recibiendo clases en el salón de actos por el retraso en la puesta en funcionamiento de las aulas prefabricadas para aliviar la falta de espacio".

En la comparecencia también han participado el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y la concejala socialista en el Ayuntamiento de Estepona Inés Gázquez. Por su parte, Alba ha señalado que "la población crece, los barrios crecen, las familias crecen y, sin embargo, las infraestructuras educativas se están quedando atrás".

En este sentido, ha criticado que los ocho años de gobierno del Partido Popular en Andalucía "se hayan traducido en cero infraestructuras" para el municipio.

Alba ha explicado que el PSOE preguntará también por la construcción de un nuevo instituto en Estepona para el que "se cedió suelo en 2021 y que continúa sin avances por parte del Gobierno andaluz".

Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre la ampliación del IES Tomás Hormigo, una actuación que, según ha recordado, "quedó planificada y presupuestada durante la anterior etapa socialista en la Junta de Andalucía y que sigue sin ejecutarse ocho años después".

A ello la secretaria de Educación del PSOE andaluz, ha sumado "la necesidad" de ampliar el CEIP Ramón Lago, donde "la falta de espacio está obligando a utilizar zonas comunes del centro como aulas, privando al alumnado de instalaciones necesarias para garantizar una educación de calidad".

"Queremos transparencia sobre las actuaciones previstas, plazos concretos para su ejecución y conocer el presupuesto que se va a destinar a cada una de estas infraestructuras", ha asegurado Alba, quien ha defendido que "los niños y niñas de Estepona también merecen estudiar en centros educativos con espacios adecuados y sin situaciones de saturación".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno que "lleva ocho años ignorando" las necesidades educativas del municipio. "Parece que a Moreno se le ha olvidado que Estepona existe", ha afirmado.

Ha recordado que "en 2018 el anterior Gobierno socialista contemplaba una partida presupuestaria de 7,5 millones de euros para atender estas necesidades educativas". Al respecto, ha reprochado a la Junta que tras ocho años, "seguimos igual".

La socialista también ha criticado la "falta de implicación" del alcalde de Estepona, José María García Urbano, a quien ha reprochado que "no exija a la Junta soluciones para los problemas que afectan a los centros públicos del municipio".

La responsable socialista ha advertido además de la "insuficiente" oferta de Formación Profesional en Estepona, que obliga a numerosos jóvenes a desplazarse a otras localidades para cursar los estudios que desean, con el consiguiente esfuerzo económico para sus familias.

Molina ha incidido en "la falta de profesorado" en determinadas materias, como Francés y Matemáticas, en centros como el IES Mar de Alborán, una situación que ha relacionado también con las dificultades para acceder a una vivienda en Estepona.

En este sentido, ha finalizado su intervención lamentando que "la ausencia de vivienda pública asequible dificulte la llegada de docentes y otros empleados públicos a Estepona". "Los problemas de vivienda también están afectando directamente a la calidad de los servicios públicos. Llevamos años advirtiendo de esta situación y el alcalde no ha hecho nada para evitarla", ha concluido.