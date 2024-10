El PSOE de Málaga acusa al Ayuntamiento y a la Junta de "dejar desmoronarse al barrio de Carranque"

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga se han sumado este sábado a la concentración vecinal, convocada en la plaza Pío XII por la asociación Proyecto Carranque, en distrito Cruz de Humilladero, para exigirle al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía la rehabilitación urgente de las viviendas de la barriada.

"La inacción del PP ha llevado a Carranque a una situación extrema. Las edificaciones llevan años sufriendo graves problemas estructurales que están poniendo en riesgo a sus vecinos, pero --el alcalde-- Francisco de la Torre sigue haciendo oídos sordos a sus reivindicaciones", señalan.

"Lo que tiene que hacer es dejar de gastar el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda en proyectos que poco tienen que ver con su competencia y destinarlo tanto a la construcción de VPO como a la rehabilitación de estas viviendas antes de que tengamos que lamentar una desgracia", ha criticado el portavoz socialista Daniel Pérez.

Así, el líder socialista ha recordado el reciente cierre del CEIP Domingo Lozano, derivado también por estos problemas estructurales: "Las grietas de las viviendas nos recuerdan a lo que vimos hace un año en el interior del colegio que acabó echando el cierre por la nefasta gestión de Moreno Bonilla y De la Torre, que no acometieron a tiempo las actuaciones necesarias de mantenimiento y conservación".

"Ahora vemos cómo las viviendas se desmoronan de la misma forma que el colegio y no vamos a permitir que ocurra lo mismo. Carranque está pidiendo a gritos un plan integral de rehabilitación de sus edificios y seguiremos movilizándonos con los vecinos hasta que así sea", ha dicho.

No es la primera vez que el grupo municipal socialista se reúne con los residentes de la barriada para tratar estos problemas. "Las viviendas se encuentran en un estado lamentable, con enormes grietas en la fachada y en el interior. En cada visita que realizamos va a peor. De hecho, hemos podido comprobar que las intervenciones realizadas hasta el momento no solo no han tenido resultado, sino que han empeorado la situación", ha afirmado.

"Esto es lo que sucede cuando se actúa como nos tiene acostumbrados el PP: sin planificación y sin llevar a cabo un estudio técnico previo para abordar las causas que están provocando este deterioro, como las deficiencias en la gestión de las aguas residuales", ha explicado la responsable de Vivienda del PSOE, Carmen Martín.

En esa línea, el concejal socialista Pablo Orellana ha apuntado que estos problemas también se extienden a otras barriadas del distrito Cruz del Humilladero, como Haza Cuevas o El Fuerte, y ha añadido que "o la Junta y el Ayuntamiento actúan de forma urgente o Carranque entera va a acabar como el Domingo Lozano y la asociación de jubilados, desalojados y cerrados".

Como responsable del distrito en el grupo socialista, ha insistido en la necesidad de "recuperar la apertura de estos espacios" y ha manifestado que "el abandono del equipo de gobierno a los vecinos de Carranque va más allá" de los problemas estructurales, "una desidia que se traduce en ratas y cucarachas campando a sus anchas, mucha suciedad, falta de medidas de calmado de tráfico, además de escasos parques infantiles y zonas de esparcimiento".