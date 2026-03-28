PSOE de Málaga advierte que en las elecciones andaluzas "nos jugamos la igualdad, pero también la dignidad"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en un acto de Juventudes Socialistas. - PSOE MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha advertido de que el próximo 17 de mayo, fecha de las elecciones andaluza, "nos jugamos la igualdad", pero ha asegurado que "también la dignidad". "Nos jugamos decidir qué papel quieren jugar las mujeres en Andalucía", ha añadido.

Así lo ha señalado antes de participar en Benalmádena (Málaga), en el II Foro de Igualdad de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) de Málaga, junto a la precandidata a la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, y el secretario general de JSA Málaga, Alberto Jimena.

Aguilar ha criticado que "el Gobierno de Moreno Bonilla ha abandonado a las mujeres andaluzas". "Llegó al Gobierno de la mano de Vox y ha ejercido su mayoría absoluta como si siguiera dependiendo de Vox, abandonando a las mujeres y abandonando las políticas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que Moreno "ha entendido que las feministas eran sus rivales" y que, "cuando han alzado la voz, las ha castigado".

Según ha recordado, este sábado se cumplen seis meses de la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía "sin saber cuántas mujeres han desarrollado un cáncer y cuál fue la razón por la que se dejó de avisar a estas mujeres", ha manifestado.

Al respecto, ha lamentado que "se ha criminalizado a aquellas mujeres que denunciaron que se estaban jugando la vida por la incompetencia de Juanma Moreno" y ha apuntado que "tendremos que seguir pensando que fue el modelo privatizador de Moreno el que, de forma criminal, puso en riesgo la vida de tantas mujeres de Andalucía".

Por su parte, Aránzazu Figueroa ha asegurado que "las mujeres han tenido que sufrir cómo Moreno las dejaba en la estacada y dejaba su salud en manos de la privatización". "Es importante que cuando la gente vaya a votar el 17 de mayo piense en el sufrimiento de esas mujeres", ha subrayado.

Asimismo, Alberto Jimena ha destacado que "los jóvenes socialistas estamos preparados para hacer a María Jesús Montero presidenta de la Junta de Andalucía". "Vamos a estar en la calle denunciando los fallos en los cribados del cáncer de mama, la situación insostenible de la vivienda y la asfixia a la universidad pública", ha concluido.

