El PSOE de Málaga asegura que la sanidad pública andaluza "está en la UCI" y pide a la consejera que dimita

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que la sanidad pública andaluza "está en la UCI" y ha pedido a la consejera de Salud, Catalina García, que dimita. Pérez ha respaldado este miércoles el paro de tres horas convocado hoy por los sindicatos ante la situación "inasumible" de la sanidad pública en Andalucía.

"Nuestro apoyo a esta huelga convocada en el SAS. La situación es inasumible, hay una consejera que no responde y lo que tendría que hacer es dimitir. ¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Dónde está el que iba a solucionar la situación de la sanidad? La sanidad pública andaluza está peor que nunca y hay un responsable: Moreno Bonilla", ha manifestado Pérez.

"La consejera tiene que dimitir, lo piden los sindicatos, lo piden los trabajadores y las trabajadoras, lo piden los usuarios de la sanidad pública, que ven cómo año tras año, en estos seis años de gobierno del PP, se han recortado los servicios, se han cerrado las urgencias del Hospital Civil, no se ha hecho nada del tercer hospital y el Hospital Pascual se compró y está cerrado. En definitiva, la atención primaria está peor que nunca", ha resumido, al tiempo que ha dicho que "ya está bien de recortes y de privatización en materia sanitaria".

Por su parte, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, ha afirmado que ha sido la consejera de Salud y Consumo "la que ha conseguido poner de acuerdo a cuatro sindicatos de la mesa sectorial, porque ya el hartazgo de los trabajadores es mayúsculo".

"Estamos aquí para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado, el acuerdo de atención primaria, que no lo están ejecutando, el acuerdo de la carrera profesional, que no lo están ejecutando, estamos para reclamar una ampliación de plantilla. Hay que recordar que el 31 de mayo la Consejería de Salud cesó a cerca de un 40% de los profesionales que son necesarios para seguir manteniendo los servicios públicos de calidad. Y estamos también para reclamar que cumplan el acuerdo de bolsa temporal, que tampoco lo están cumpliendo", ha detallado.

En la misma línea, la secretaria provincial de sanidad de UGT Málaga, Carmen Gaona, ha dicho que "no se puede permitir el maltrato que la Consejería de Salud le está dando tanto a los profesionales como a los pacientes".

"Ya no es solo que no actualizan la bolsa desde 2021, sino que, además, como no quieren baremar a todos los profesionales que tienen que baremar desde hace dos años, lo que van a hacer es subir las notas de corte, por lo que van a dejar a muchos profesionales que actualmente están trabajando fuera de la bolsa del SAS", ha relatado.

"Hay profesionales sin poder trabajar este verano que llevaban cuatro años sin parar de trabajar y este verano se han quedado sin contrato por la falta de contratación, no sé cómo se van a poder arreglar los servicios con tan pocos profesionales", ha señalado.

Además, el delegado de CCOO en el Hospital Regional de Málaga, Álvaro Cárdenas, ha criticado que las plantillas en la provincia de Málaga se han reducido en 3.100 profesionales sanitarios desde el tercer trimestre del año 2021, de los cuales 1.500 pertenecen al Hospital Regional.

"Solo en dos años hemos perdido 1.500 profesionales para atender a los malagueños", ha lamentado. "Del año pasado a este hemos perdido del presupuesto 14 millones de euros, es decir, tenemos 14 millones de euros menos para contratar a profesionales", ha añadido.

Por último, Juan Pedro Ruiz Díaz, responsable provincial del CSIF en el sector de la sanidad en Málaga, ha calificado el paro de este miércoles como una medida "inédita". "Jamás la mayoría de los sindicatos de una mesa sectorial han convocado una huelga, la última, y no fue por mayoría, fue hace 25 años", ha señalado.

"La situación ahora mismo de los servicios sanitarios públicos de Andalucía es insoportable, son muchos los motivos que nos traen aquí", ha manifestado. "Yo se lo voy a decir muy claro: señora consejera arregle la sanidad pública, negocie con nosotros, cumpla los acuerdos y si no sabe, váyase. Basta ya", ha dicho.