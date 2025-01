El PSOE de Málaga critica que "en Mijas solo hay una alcaldesa que intenta promover el pelotazo urbanístico"

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha criticado en rueda de prensa que en la ciuadad Mijas hay una alcaldesa "que lo único que está haciendo es intentar hacer más rico a los ricos y promover el pelotazo urbanístico".

"La señora Mata es una seguidora fiel de la señora Díaz Ayuso en Madrid, en lo que son las políticas del pelotazo y, sobre todo, de no defender lo que es de todos y de todas, el interés general", ha dicho.

"No está a la altura de ser la alcaldesa que necesita la ciudad, el municipio de Mijas, y, por tanto, no está centrada en los asuntos importantes que tiene que defender como alcaldesa de Mijas. No ha sido incapaz de levantar la voz para decirle al señor Moreno Bonilla qué pasa con el centro de salud de Las Lagunas, uno de los más masificados de todo Andalucía, o para decirle dónde está el compromiso con el hospital de Mijas", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que "está más centrada en un pelotazo urbanístico que en atender a los vecinos de Mijas".

"Desde el PSOE vamos a seguir trabajando día a día, en la calle, explicándole a los vecinos de Mijas que hay una forma de gobernar diferente, que había un gobierno que había ganado las elecciones con Josele González, que era el alcalde, y que tenía el respeto de sus vecinos y vecinas", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE mijeño, Josele González, ha criticado que los nuevos presupuestos del Consistorio reflejan una previsión "de más de 18 millones de euros de ingresos solo en licencias urbanísticas y de obras, lo que supondría un incremento de casi el 60% con respecto al año anterior".

Un crecimiento urbano que, según ha lamentado González, "Mijas no puede asumir". "Tenemos problemas con el acceso a la vivienda, con las instalaciones e infraestructuras sanitarias y también con la escolarización de nuestros niños y niñas en diferentes zonas del término municipal. Y este equipo de gobierno, en vez de poner freno a ese crecimiento urbanístico descontrolado, pone la alfombra roja a promotoras y empresas de construcción privadas", ha añadido.

Estos ingresos, según el PSOE, son aún más "alarmantes" si se comparan con Málaga capital. Así, señalan que mientras el Ayuntamiento de la capital malagueña recoge en sus presupuestos para 2025 una previsión de ingresos en licencias urbanísticas de 8,2 millones de euros, Mijas alcanza los 9,5 millones, casi un millón y medio de euros más.

"Estamos hablando que un municipio de unos 92.000 habitantes, con 148 kilómetros cuadrados de superficie total, prevé construir en su suelo más que la primera ciudad de la provincia, con casi 600.000 habitantes y 395.000 kilómetros cuadrados. Es una auténtica locura", agregan desde el PSOE.

Según el líder socialista, estos presupuestos "definen el modelo de ciudad que el gobierno tripartito quiere para Mijas": "Es injustificable que en unos presupuestos municipales de más de 133 millones de euros, no se destine ni un solo euro para la creación de viviendas asequibles para nuestros vecinos y vecinas".