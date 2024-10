El PSOE de Málaga critica que el retraso de las obras en el mercado de Bailén "ha traído la ruina a los comerciantes"

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga exigido al equipo de gobierno "que se agilicen las obras del mercado de Bailén", en el distrito de Bailén-Miraflores, "porque las nubes de polvo y los constantes retrasos están acabando con la economía de los comerciantes de los puestos, les están llevando a la ruina".

Lo ha manifestado así la responsable de Comercio en el grupo socialista, Mari Carmen Sánchez, que junto al responsable del distrito en el PSOE, Jorge Quero, y la secretaria general de la agrupación socialista Miraflores-Trinidad, Alicia Murillo, han acudido a la llamada de los empresarios de este centro de comercio.

"Lo que vemos aquí es un incumplimiento flagrante de los tiempos que marcaba el Ayuntamiento para estas obras", se ha referido Sánchez a unos trabajos de remodelación del mercado que se estimaban rematados para septiembre de 2023, luego "ya llevan más de un año de retraso", ha comentado la responsable socialista.

Además, "lo que no se esperaban es que nada más entrar te topes con nubes de polvo, que afectan a su género", ha denunciado Sánchez. "Desde el Ayuntamiento dijeron que cerraría con pladur aquellos espacios donde se ejecutan las obras, pero lo que vemos son lonas que dejan escapar polvo y suciedad. Y después de cada jornada no se limpia, luego son los propios comerciantes quienes pasan el cepillo para adecentar las inmediaciones de sus negocios".

Para Sánchez, la responsable de Comercio, Elisa Pérez de Siles, "le ha tomado el pelo a los comerciantes, a quienes debe una explicación. Lejos de dignificar este mercado, que pedía a gritos una remodelación, lo que vemos es polvo, las dos terceras partes de los negocios cerrado y ruina para los que aún desarrollan aquí su actividad".

Comerciantes de una panadería y de una carnicería han mostrado "las cuentas de la mañana. Si antes se hacía 150 euros, ahora no se superan los 50 euros. Y con eso no come una familia", ha zanjado por su parte.

El responsable del distrito Bailén-Miraflores en el PSOE, Jorge Quero, ha advertido al equipo de gobierno de que "los comerciantes tienen serias dudas de que los trabajos terminen antes de final de este año", después de que el área de Comercio comunique a los empresarios "un nuevo retraso".

Si este nuevo retraso se da, "se van a perder la campaña de Navidad, con el drama que esto va a suponer para unas familias del comercio local que no levantan cabeza en este mercado".