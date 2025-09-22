El PSOE de Málaga exige al alcalde y al PP que "abandonen su tibieza y reconozcan de una vez" al estado palestino

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista defenderá el próximo jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para exigir al grupo 'popular' "que reconozca de una vez al estado de Palestina en apoyo a su pueblo y en condena al genocidio que Israel está perpetrando sobre la población civil de Gaza".

Para el portavoz socialista, Daniel Pérez, que ha presentado el texto junto a la concejala Rosa del Mar Rodríguez, "la tibieza de Paco de la Torre comienza a parecer insolidaridad", mientras que "el PP sigue negándose a reconocer la evidencia de una masacre".

Pérez ha afirmado que "lo que está ocurriendo en Palestina no lo dice el PSOE, lo dice la ONU a través de sus informes. Lo que se está produciendo en Gaza es un genocidio". Y ha lamentado "el miedo del alcalde Paco de la Torre y del PP para reconocer lo que toda la sociedad española, en más de un 80%, califica como una barbarie".

"Cuando estalló la guerra en Ucrania este Ayuntamiento convocó un pleno extraordinario, se ondeó la bandera ucraniana en la fachada municipal y se mostró solidaridad con su pueblo. Hoy pedimos lo mismo. Que se condene con claridad el genocidio contra la población palestina, que se coloque la bandera de Palestina junto a la de Ucrania y que Málaga vuelva a demostrar su espíritu solidario", ha señalado el portavoz socialista.

Además, Daniel Pérez ha apuntado que Naciones Unidas y la comunidad internacional "han alertado de que más de 40.000 personas han sido asesinadas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y que más de dos millones de palestinos han sido desplazados de sus hogares. No caben equidistancias, hay que decir alto y claro que esto es un genocidio y que debe parar".

Por eso, Pérez ha pedido a De la Torre que "sume al Ayuntamiento al listado de gobiernos que reconocen ya al estado palestino. El primer paso lo dio España, con el gobierno de Pedro Sánchez, al que siguen ya una larga lista de países como Reino Unido, Canadá, Francia Portugal y Australia. Debemos hacer honores al lema en la bandera de nuestra ciudad, la primera en el peligro de la libertad".

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable del área de Derechos Sociales y firmante de la moción socialista, ha destacado que "en la Asamblea General de Naciones Unidas más de 150 países van a apoyar la existencia de un Estado palestino, incluidos Francia, Portugal, Reino Unido, Canadá o Australia. Málaga debe dar ejemplo", se ha dirigido claramente al equipo de gobierno.

Rodríguez ha criticado que el PP de Málaga "siga atado a los postulados de Ayuso, Aznar y Abascal, en vez de ponerse del lado de la sociedad civil malagueña, que en un 82% respalda a Palestina y exige el fin del genocidio".

Asimismo, ha pedido al Ayuntamiento "que no comercie con empresas vinculadas a Israel, que apoye a las asociaciones solidarias que llevan años trabajando por el pueblo palestino y que coloque la bandera palestina junto a la ucraniana en la fachada municipal como gesto de apoyo".

La edil socialista ha sido contundente. "Es muy sencillo: o estás con el pueblo exterminado o estás con los exterminadores. Lo que ocurre en Palestina es un genocidio y Málaga debe posicionarse sin ambigüedades".

Por ello, la moción socialista que se debatirá en el pleno incluye, entre otros acuerdos, la condena firme al genocidio cometido por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, la solicitud de un alto el fuego inmediato y la apertura de corredores humanitarios, el respaldo a la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión mientras Israel siga en el certamen, la imposición de sanciones internacionales contra el Estado israelí y el compromiso de no establecer convenios ni contratos con empresas vinculadas a su gobierno.

Para la edil, estos puntos son claros, exigen valentía y solidaridad "frente a los asesinos". Así, Rodríguez ha zanjado que "Málaga no puede mirar hacia otro lado. Igual que fuimos solidarios con Ucrania, debemos serlo hoy con Palestina".