El PSOE de Málaga exige explicaciones por "el retraso en los resultados de las biopsias en el Hospital Regional"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido explicaciones a la Junta de Andalucía por "el retraso en los resultados de las biopsias en el Hospital Regional".

Aguilar ha explicado que "hemos conocido que hay miles de biopsias pendientes de realización en el Hospital Regional, con una demora de más de dos meses. Esta es una situación muy grave, puesto que son biopsias muchas de ellas relacionadas con el cáncer, una enfermedad que no puede esperar y que requiere de un tratamiento inmediato. La ley dice que el tratamiento debe iniciarse en un plazo máximo de 30 días".

"Esta situación se debe a la falta de personal sanitario, algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y al maltrato de Juanma Moreno a la sanidad pública andaluza y, especialmente, a la malagueña, donde el colapso que estamos sufriendo es muy grave", ha señalado.

Por ello, ha exigido explicaciones al delegado de Salud en Málaga: "Exigimos que explique qué pasa con esas biopsias y, sobre todo, qué medidas se están tomando para acelerarlas", ha concluido.