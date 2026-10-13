PSOE Málaga pide a Moreno que actúe en Estepona como en Algeciras y ponga fin a la situación de García Urbano

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, que adopte en la localidad malagueña de Estepona la misma decisión que su partido ha tomado en Algeciras (Cádiz) con José Ignacio Landaluce, denunciado por presuntas agresiones sexuales, "y ponga fin a la situación del alcalde de Estepona, José María García Urbano".

Por su parte, fuentes municipales han indicado que el PSOE "vuelve a demostrar que su prioridad es utilizar cualquier asunto para atacar al alcalde, incluso aludiendo a asuntos que fueron archivados por la justicia".

Así, en un comunicado, el socialista ha señalado que "por fin el PP ha decidido poner fin al bochorno de mantener a Landaluce al frente de la Alcaldía de Algeciras", después de, ha dicho, "meses de una vergonzosa connivencia de Moreno Bonilla", que, según ha criticado, ha mantenido esta situación "sin adoptar las decisiones que venía reclamando el PSOE".

En este sentido, ha recordado las denuncias públicas realizadas por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre esos supuestos comportamientos de Landaluce con otras mujeres y que luego las dos socialistas "fueron denunciadas o amenazadas con denuncias por parte de este".

"El PP no puede seguir manteniendo esta connivencia con este tipo de comportamientos", ha afirmado Aguilar, quien ha advertido de que en la provincia de Málaga, concretamente en Estepona, existe "un caso gemelo, el del alcalde José María García Urbano, que se enfrenta a un juicio por presunta malversación por la contratación en el Ayuntamiento de una mujer con la que mantenía una especial relación y que, según la acusación, no acudía a trabajar".

"Estas situaciones son vergonzosas. No puede seguir esta connivencia de Moreno Bonilla con estos comportamientos", ha insistido el secretario general de los socialistas malagueños, quien ha asegurado que "en Algeciras al final se ha impuesto la lógica y la razón, la misma que se tiene que imponer en Estepona".

Por ello, ha exigido a Moreno que "ponga fin a esa vergüenza que también están sufriendo los esteponeros y esteponeras de tener un alcalde sometido a un procedimiento judicial y a acusaciones graves por parte del ministerio fiscal".

Por su parte, fuentes municipales han indicado que el PSOE "vuelve a demostrar que su prioridad es utilizar cualquier asunto para atacar al alcalde, incluso aludiendo a asuntos que fueron archivados por la justicia".

"El alcalde de Estepona no tiene ninguna denuncia ni procedimiento judicial por acoso sexual", han asegurado a Europa Press, al tiempo que han recordado que la justicia "ya archivó de forma definitiva la denuncia falsa y con interés espurio que se presentó contra el regidor, por lo que pretender vincularlo con hechos de esta naturaleza es mezquino y ruin por parte de los socialistas".

Asimismo, estas fuentes han incidido en que está solicitado el archivo de las "denuncias y acusaciones con intereses políticos" que en los últimos años han sido formuladas contra el alcalde y que se está a la espera del pronunciamiento a este respecto de los tribunales.

"El PSOE está desesperado y no puede engañar más a los ciudadanos. Es evidente la inadmisible e injusta campaña política contra el alcalde con el único objetivo, como así ha ratificado la Justicia, de dañar la dignidad y la trayectoria política del regidor, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con la ciudad", han finalizado.