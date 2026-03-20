El PSOE de Málaga propone abordar los problemas de vivienda y de movilidad en la ciudad

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario de Coordinación de Málaga Metropolitana, Mariano Ruiz. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha presentado este viernes las principales conclusiones del Foro Metropolitano, centrado en abordar la crisis habitacional y los problemas de movilidad que afectan a la ciudad y su área metropolitana. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha valorado el trabajo desarrollado en este espacio y ha reafirmado el compromiso de trasladar estas propuestas a los programas electorales. "No se puede entender Málaga sin su área metropolitana, y los problemas deben abordarse desde una visión conjunta", ha señalado.

Según ha recogido la formación socialista en una nota, Aguilar ha destacado que "no se puede entender Málaga sin su área metropolitana, y los problemas deben abordarse desde una visión conjunta". Aguilar ha valorado el trabajo realizado en el foro y ha subrayado que todas las propuestas se trasladarán a los programas electorales: "Nuestro objetivo no es facilitar la especulación, sino garantizar el derecho a la vivienda", ha afirmado.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Málaga ha insistido en la necesidad de un cambio de modelo en las políticas de vivienda, criticando que se haya perdido "una oportunidad de oro" para impulsar una ley útil para la ciudadanía. "Nuestro objetivo no es facilitar la especulación, sino garantizar el derecho a la vivienda", ha afirmado.

Además, Aguilar ha defendido medidas como la declaración de Málaga como zona tensionada, el control de los precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía y la limitación de usos no residenciales, así como el impulso a la vivienda protegida de carácter permanente. También ha subrayado la importancia de la inversión pública, recordando el compromiso de construir 100.000 viviendas en Andalucía en la próxima década, con al menos 1.000 anuales en la provincia de Málaga.

Finalmente, el dirigente socialista ha destacado que el objetivo es avanzar hacia "una Málaga pensada para vivir y no para especular", poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas y garantizando que quienes sostienen la ciudad puedan seguir viviendo en ella. En relación con el corte de la línea de alta velocidad entre Antequera y Málaga, Aguilar ha reconocido que se trata de una situación delicada para la provincia, especialmente a las puertas de la Semana Santa.

No obstante, ha destacado que desde el Ministerio de Transportes y ADIF se está trabajando "24 horas al día, siete días a la semana" para restablecer el servicio con la máxima seguridad y en el menor tiempo posible. Asimismo, ha subrayado la fortaleza del destino turístico malagueño y ha apelado a la responsabilidad institucional para no generar alarmismo. En este sentido, ha asegurado que, una vez se evalúe el impacto real, "el PSOE será el primero en exigir medidas de compensación si el sector turístico resulta afectado".

Por su parte, el secretario de Coordinación de Málaga Metropolitana, Mariano Ruiz, ha destacado que los ámbitos de la vivienda y la movilidad son "indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades y el progreso", subrayando que la realidad de Málaga "supera con creces sus límites administrativos".

Ruiz ha criticado la falta de liderazgo y coordinación de las administraciones gobernadas por el PP, asegurando que "ni la Junta, ni la Diputación ni el Ayuntamiento han sido capaces de impulsar el cambio de modelo que necesita Málaga". En este sentido, ha advertido de las consecuencias del actual modelo: una "emergencia habitacional" y un "colapso progresivo de la movilidad", tras la expulsión de más de 40.000 malagueños en edad laboral en los últimos años.

En materia de movilidad, el PSOE apuesta por optimizar las infraestructuras existentes a corto plazo, con especial refuerzo del transporte público por carretera, y desarrollar a medio y largo plazo una red metropolitana intermodal.

Respecto a la vivienda, Ruiz ha calificado la situación como "el gran drama de la Málaga del siglo XXI" y ha defendido un cambio radical de enfoque: "la vivienda debe dejar de ser un activo financiero para convertirse en un derecho". Entre las medidas propuestas, destacan la declaración de Málaga como zona tensionada, la limitación de precios del alquiler, el control de viviendas turísticas y el incremento del parque público mediante la compra directa y el uso del derecho de tanteo y retracto.