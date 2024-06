El PSOE de Málaga reclama a Diputación que actúe en toda la carretera que une Villanueva de Algaidas con Antequera

VILLANUEVA DE ALGAIDAS (MÁLAGA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE Manuel Lara ha reclamado al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga que actúe en toda la carretera que une Villanueva de Algaidas con Antequera y en el puente que conecta el centro del municipio con la pedanía de La Parrilla.

En una visita a la localidad junto al alcalde de Villanueva de Algaidas, Juan Cívico, y al viceportavoz socialista en la Diputación, José Bernal, ha anunciado que va a presentar iniciativas en la institución provincial con estas reivindicaciones.

Respecto a la carretera MA-6414, ha recordado que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, anunció "a bombo y platillo" su arreglo integral "pero a día de hoy tenemos noticia de que no va a ser así y de que hay tramos en los que no se va a actuar". "Vamos a preguntar en la Diputación, los ciudadanos de Villanueva de Algaidas se merecen el arreglo total de dicha carretera y que no hagan un parche parcial", ha dicho.

En cuanto al puente que une el municipio con La Parrilla, ha señalado el mal estado en que se encuentra y ha recordado que en varias ocasiones "se han hecho chapuzas y no se le ha dado un arreglo definitivo". "Cada vez que viene alguna tromba de agua hay problemas en dicho puente, por el que pasan vecinos de Villanueva de Algaidas y, lo más importante, los niños y niñas que todas las mañanas vienen al colegio", ha expuesto.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Algaidas, Juan Cívico, ha puesto en valor las obras que se están llevando a cabo en el municipio: el arreglo integral de la Calle Archidona, principal arteria del pueblo, con una inversión actualmente de 600.000 euros, que superará los tres millones cuando se finalice; la construcción de dos aulas de formación y un coworking, que permitirá que los vecinos no se tengan que desplazar para recibir cursos; la actuación en las pistas de pádel y la licitación del gimnasio municipal.

"Villanueva de Algaidas no está parada, está creciendo y está invirtiendo para hacer todas las obras necesarias. Invertimos y no tenemos deudas. Es lo que hemos hecho en estos 8 años", ha destacado el regidor.