El PSOE pide activar el fondo municipal de contingencia para compensar a comerciantes que cierran por temporales

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, durante una atención a medios - PSOE

El grupo municipal socialista llevará a comisión de Economía el próximo jueves una moción en defensa del comercio ambulante en mercados municipales y mercadillos para pedir la activación del fondo de contingencia del Ayuntamiento para compensar económicamente a los autónomos que echan el cierre los días de temporal en Málaga.

Así lo han explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez, y la concejala del grupo municipal socialista Mari Carmen Sánchez durante una atención a medios.

Pérez ha incidido en que "el objetivo es compensar a los pequeños comerciantes de los mercados de abastos y mercadillos que sufrieron importantes pérdidas por el cierre decretado el pasado 4 de febrero debido a las borrascas" que azotaron a la ciudad y a toda Andalucía.

Asimismo, ha agregado que esta iniciativa pretende dar respuesta a las consecuencias del "tren de borrascas", sobre todo Leonardo, donde las medidas de emergencia impidieron el desarrollo de la actividad comercial.

"Cuando se da una situación de activación de un plan de emergencia, el Ayuntamiento tiene que entender que también se tiene que acercar a los comerciantes", ha manifestado el portavoz municipal socialista.

Para Pérez, el Consistorio "dispone de herramientas para estas situaciones", por lo que pide que se active el fondo de contingencia a través de una línea de ayuda para todos aquellos comerciantes afectados.

Así, ha calificado la propuesta como una "moción en positivo" dirigida a sostener a los autónomos que "se la juegan día a día en la calle" y que "necesitan sentir el respaldo de su administración local ante situaciones de fuerza mayor".

En esta misma línea, se ha manifestado Sánchez, que ha firmado y defenderá la moción el próximo jueves. En concreto, ha detallado el "impacto económico" del cierre decretado ante el aviso naranja por lluvias.

Sánchez ha señalado que, además del cierre de parques y zonas de ocio, "se clausuraron los mercados de abastos y los mercadillos al aire libre", lo que ha ocasionado "malestar y bastantes pérdidas, sobre todo en productos perecederos como verduras, frutas y pescado".

Asimismo, la edil ha trasladado las quejas del sector tras mantener contacto con autónomos de mercadillos en Puerto de la Torre. "Ellos lamentan que el cierre fuera una imposición que les impidió planificar sus compras y ventas, obligándoles a desechar gran parte del género. Si hubiera habido comunicación preventiva por parte de la administración, hubieran organizado compras acorde a la actividad de estos días", ha dicho.

De igual modo, ha recordado que estos pequeños negocios "ya sufren diariamente la competencia feroz de las grandes superficies y plataformas online", por lo que el Ayuntamiento "debe hacer un mayor esfuerzo para proteger este tejido comercial".

En este marco, ha señalado que "es imprescindible que además de proveer de un fondo de contingencia ante emergencias, nuestro ayuntamiento ponga en marcha un Protocolo Territorial de Emergencia que cuente con la participación de los colectivos afectados".

De lo que se trata esta petición, que es uno de los puntos del texto que defenderá la socialista, es que "se dote a los empresarios y autónomos del comercio ambulante y de mercados municipales de información anticipada y preventiva sobre la llegada de temporales, con el fin de planificación sus compras y tener previsión sobre los días que no podrán abrir su negocio", ha concluido.