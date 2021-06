El PSOE pide a Diputación de Málaga acciones de formación digital para mayores de 65 años, especialmente sobre la banca

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial del PSOE presentará una moción en la próxima Comisión de Asuntos de Ciudadanía para pedir al equipo de gobierno de la institución que emprenda acciones de formación digital específica y gratuitas para los mayores de 65 años; además de que incluyan también algunas relacionadas con la banca y las nuevas tecnologías para protegerse ante ciberataques y fraudes digitales.

También instan los socialistas al equipo de gobierno a que los Servicios Sociales Comunitarios instauren un sistema de mediación con las entidades bancarias destinado a disminuir o eliminar las comisiones de mantenimiento de las cuentas cuando se trate de mayores de 65 años con pensiones mínimas o informes de vulnerabilidad social.

Así, la moción socialista, consultada por Europa Press, señala que es un hecho constatado la "enorme brecha digital entre diferentes sectores de la sociedad, de manera que parte de la misma se ha incorporado con cierta normalidad a la digitalización de nuestro entorno y otros segmentos de la misma no han podido hacerlo" debido a falta de formación de recursos económicos o de elementos relacionados con las nuevas tecnologías, tales como problemas de cobertura.

Según el PSOE, hay colectivos en riesgo de exclusión que no disponen de los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar estas operaciones o de wifi para hacer un uso normalizado de ellos. Pero también personas que no teniendo problemas económicos no disponen de la suficiente formación para emplear las opciones de sus dispositivos más allá de varias aplicaciones conocidas de mensajería y las redes sociales.

El PSOE asegura que las personas mayores son las más afectadas por la brecha digital: "En esta sociedad hiperconectada, ellos son una isla analógica". Por edad, se pueden clasificar, precisan, en migrantes digitales, porque esta ola de nuevas tecnologías surgió cuando tenían edad avanzada; pero también por motivos económicos, ya que la cuantía de sus pensiones impide que puedan disponer de dispositivos tecnológicos válidos para realizar gestiones online y la inmensa mayoría de los mismos no dispone de wifi en su domicilio.

La moción refleja también cómo la pandemia ha agravado esa brecha digital, ya que por las restricciones una mayoría de las gestiones han de hacerse vía web. De esta forma obtener una cita médica en el SAS, con Hacienda o la Seguridad Social o diferentes gestiones municipales (empadronamientos, ayudas sociales, etcétera) requieren de una mínima destreza en el uso de estas aplicaciones. Si además le añadimos la obligación en algunos casos de disponer del certificado digital, es un porcentaje mínimo de población mayor de 65 años el que se mueve con normalidad en este ámbito.

También lamentan los socialistas la "imposición" de las entidades bancarias para usar las nuevas tecnologías, obligando a sus clientes a realizar las operaciones bien a través de la aplicación de la entidad o a través de la red de cajeros automáticos. "Nos encontramos en estos casos con un amplio abanico poblacional que se ve desasistido por esta imposición de las entidades bancarias y por su propio desconocimiento del uso de estas tecnologías", sostienen.

El uso de tecnologías digitales como Internet es notablemente superior entre la población más joven, según datos del INE. En 2019, el 90 por ciento de los jóvenes entre 16 y 24 años utilizó Internet en los últimos tres meses, frente al 63 por ciento de las personas entre 65 y 74 años, y el 23 por ciento de las personas mayores de 75 años.

También existe una brecha en las habilidades digitales entre los usuarios de Internet. Según los datos extraídos de Eurostat, mientras que el 68 por ciento de los jóvenes (entre 16 y 24 años) cuenta con habilidades avanzadas, tan sólo el 6,5 por ciento de los mayores de 65 años cuenta con estas destrezas. Casi la mitad de las personas mayores entre 65 y 74 años que utilizan Internet cuentan con habilidades digitales bajas.