El PSOE pide un plan especial de refuerzo de sanidad pública para prevenir "el más que posible colapso este verano"

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha presentado una moción, que se debatirá el próximo jueves en el pleno de la ciudad, para pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "un plan de choque para la contratación de personal sanitario, al menos para cubrir las vacaciones" ante el "más que probable colapso del sistema sanitario en verano, un momento en que se triplica la población de la capital, a la que no le sienta bien que el presidente de la Junta no cumpla con sus compromisos".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto con la concejala del PSOE, Carmen Martín, ha recriminado a Moreno que "lo único que ha hecho hasta el momento por el tercer hospital es ponerse un casco en los terrenos del Hospital Civil para hacerse una foto".

"¿Qué pasa con el hospital Pascual, que dijo que iba a abrir para reforzar el sistema sanitario público?", se ha preguntado Pérez, al tiempo que ha dicho que "a día de hoy, en la capital malagueña de los seis centros públicos de la provincia el que más lista de espera quirúrgica soporta es el Hospital Regional de Málaga".

Ha asegurado que "en total, 11.640 pacientes de los que 2.752 llevan más de un año esperando, una cifra que le sitúa como el sexto a nivel andaluz con más demoras para una intervención. Además, es el que soporta un tiempo de espera más elevado en la provincia, llegando a los 239 días de demora media, unos ocho meses esperando para una operación, frente a los 200 días que había que esperar en junio de 2023".

También ha señalado que "en el caso del Hospital Clínico, se trata del segundo de la provincia con la peor lista de espera, con 7.847 enfermos, de los cuales 64 llevan más de un año esperando".

Por ello, ha continuado, los socialistas elevarán al próximo pleno una moción ordinaria sobre sanidad. "Mientras que el Gobierno de la Junta es el que más dinero ha recibido para sanidad por parte del Gobierno central, la consejera de Salud ha anunciado que este verano se va a contratar un 16% menos de profesionales sanitarios y advierte a la población que quizás no pueda mantener los centros de salud abiertos este verano", ha lamentado.

"A las puertas del verano nos tememos lo peor. Se va a afrontar un período estival con menos personal que el anterior, como así lo ha reconocido la propia consejera y se están recibiendo más quejas que nunca por parte de los profesionales y de la ciudadanía", ha apostillado Pérez.

Además, ha afirmado que "a esto hay que sumarle que el gobierno andaluz no cumple con los profesionales a los que prometió que no haría ningún contrato inferior a seis meses y no lo está haciendo. Las ratios de enfermeras son las más bajas de España, más de 1.000 huyen de Andalucía por las malas condiciones laborales; contratos precarios; no actualizan la bolsa de trabajo, no hay bolsa de trabajo de especialidades y no hay medidas de conciliación laboral, mientras que 1.716 médicos que se han ido en los dos últimos años a otras comunidades autónoma buscando mejores condiciones laborales".

Por su parte, Martín ha añadido que la "sanidad pública no puede sufrir más recortes de plantilla, porque estamos bajo mínimos. En los últimos años se ha despedido a más de 18.000 trabajadores y en el último mes, a finales de mayo, han terminado su contrato 5.000 trabajadores en la región, a las puertas del verano, en una sanidad pública cada vez más deteriorada".

"Con un 16% menos de contratos, como ha informado la responsable de Salud en la Junta, es difícil que todos los centros de salud estén abiertos y esperamos desde hace seis años que Moreno cumpla con su promesa para comenzar las obras del tercer hospital", ha añadido Martín, que ha explicado los cuatro acuerdos que se pedirán en sesión plenaria.

En concreto, ha detallado que pedirán a la Junta "que apruebe urgentemente un plan especial de refuerzo de la atención sanitaria andaluza para el periodo de verano en nuestra ciudad; que Moreno Bonilla cumpla con su compromiso para que las nuevas contrataciones no sean inferiores a seis meses, queremos la reapertura del hospital Pascual y que haya presupuesto urgente para iniciar cuanto antes las obras del tercer hospital".