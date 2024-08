El PSOE pide a PP que "declare ya como no adscrita a la edil tránsfuga que apoyó moción de censura en Carratraca"

Reclaman a 'populares' que "cumplan la ley y retire responsabilidades de gobierno asignadas a la concejala"



MÁLAGA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido al PP que "declare ya como no adscrita a María Dolores Porras, la concejala tránsfuga que apoyó la moción de censura en el municipio malagueño de Carratraca".

"Instamos al PP a que cumpla la ley y no dilate más el nombramiento como concejala no adscrita de María Dolores Porras. El PSOE ha remitido toda la documentación solicitada por la Secretaría del Ayuntamiento, la cual confirma que ya no pertenece al grupo municipal socialista y, por tanto, no puede representar a nuestro partido en el Consistorio", ha expuesto en un comunicado.

Así, ha asegurado que "el PP no debe amparar a tránsfugas". "Les exigimos que cumplan con la jurisprudencia que establece que un concejal tránsfuga no debe asumir ninguna responsabilidad de gobierno ni recibir retribución alguna. Por ello, deben cesarla de inmediato y retirarle todas las responsabilidades que le han asignado como teniente de alcalde y concejala", ha señalado.

También Bernal ha pedido a la concejala "que actúe con coherencia y entregue su acta, ya que no representa al partido con el que concurrió a las elecciones".

"Debe dimitir para que un concejal socialista, que verdaderamente represente a los votantes socialistas, pueda ocupar su lugar en el Ayuntamiento", ha afirmado.

Por último, ha insistido en que "el comportamiento del PP y de la concejala tránsfuga en Carratraca es un claro ejemplo de cómo ciertos partidos y personas continúan desprestigiando la política al anteponer intereses particulares sobre los colectivos", ha concluido.