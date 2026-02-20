El PSOE valora que la reducción de peonadas "beneficiará a más de 13.000 trabajadores del campo en Málaga"

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y alcalde de Almáchar (Málaga), Antonio Yuste; la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general del PSOE local y senador, Víctor González - PSOE

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y alcalde de Almáchar (Málaga), Antonio Yuste, ha destacado que la reducción del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario "beneficiará a más de 13.000 trabajadores y trabajadoras del campo en la provincia".

En una rueda de prensa en la localidad malagueña de Vélez-Málaga junto a la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general del PSOE local y senador, Víctor González, los socialistas han valorado las medidas aprobadas por el Gobierno de España tras los últimos temporales.

Así, Yuste ha subrayado que el Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, "vuelve a pensar en las personas que peor lo están pasando". En este sentido, ha explicado que la reducción de 35 a cinco peonadas para poder acceder al subsidio agrario supone "una medida histórica que tendrá un impacto directo en la provincia y, especialmente, en la comarca de la Axarquía".

En concreto, ha detallado que en el caso de Vélez-Málaga "la medida puede beneficiar a entre 500 y 600 familias". "Han sido muchos días de lluvia en los que los jornaleros y las jornaleras no han podido salir a trabajar y, por tanto, no han podido sumar los jornales necesarios para solicitar el subsidio y la renta agraria. Esta reducción de 35 a cinco peonadas permite que puedan acceder a esa ayuda y mantener ingresos en momentos de dificultad", ha señalado.

De igual modo, ha destacado que "se trata de una iniciativa clave para fijar la población al territorio y sostener la economía rural en una provincia donde la agricultura tiene un peso fundamental".

Por su parte, Ramírez ha recordado que las borrascas han afectado gravemente a numerosas zonas de Andalucía y ha defendido "la rapidez con la que el Gobierno de España ha reaccionado mediante la aprobación de un real decreto con medidas urgentes".

Asimismo, ha enumerado ayudas dirigidas a familias, ayuntamientos, agricultores y pescadores, así como incentivos fiscales y recursos para reparar daños en infraestructuras y caminos rurales. "En total se movilizarán más de 7.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del temporal", ha señalado.

La diputada ha pedido a los ayuntamientos que "actúen con agilidad para tramitar y solicitar estas ayudas": "La gente no puede esperar. Las administraciones tienen que ser diligentes para que los recursos lleguen cuanto antes a quienes más lo necesitan".

Por último, González ha valorado las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que se están ejecutando en Vélez-Málaga y ha incidido en que se financian con fondos del Gobierno de España. En este sentido, ha criticado al equipo de gobierno municipal "por atribuirse proyectos impulsados y financiados en la anterior etapa".