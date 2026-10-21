Publicada la adjudicación del servicio de consultas y hospitalización de animales alojados en el Cepam de Málaga

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MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación, por parte del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, del servicio externo de consultas veterinarias de urgencias, de especialidades, diagnosis y hospitalización de animales alojados en el Centro de Protección Animal Municipal (Cepam), así como de los recuperados de urgencia por el Servicio de Recogida de Animales fuera del horario de apertura de las instalaciones municipales --de lunes a viernes, entre las 22,00 y las 08,00 horas, y sábados, domingos y festivos--.

El contrato ha sido formalizado con SOS Animal Catycan, S.L. por un importe de 60.000 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de un año, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Para prestar este servicio externo de veterinaria, los animales o las muestras de animales para diagnósticos serán trasladados al hospital veterinario por el Servicio de Recogida de Animales del Ayuntamiento.

Así, tal y como recoge el pliego de condiciones, la actuación se practicará de forma inmediata a la entrada de los animales en el centro veterinario externo, debiendo prestarse los cuidados necesarios para los mismos.

Además, la empresa realizará los informes correspondientes para cada animal trasladado o muestra enviada, asumiendo el compromiso de que en el manejo de los mismos en ningún caso se les causen daños, sufrimiento o estrés innecesarios y garantizando que todas las intervenciones quirúrgicas se ajustarán a lo estipulado en la normativa vigente en materia de protección y bienestar animal.

En cuanto al centro veterinario, las instalaciones deben estar equipadas para prestar atención sanitaria --incluidas actuaciones diagnósticas--, quirúrgica y de internamiento hospitalario de animales, vigilando el bueno estado de los mismos.

Por otro lado, respecto al personal, deberá disponer de personal cualificado --veterinarios y auxiliares-- en número adecuado para garantizar el cumplimiento de los servicios marcados en el contrato, que incluye consultas ordinarias y de urgencia, revisiones clínicas con el especialista, analíticas, pruebas diagnósticas --ecografías, electrocardiogramas o radiografías--, preoperatorios, hospitalización y cirugía, entre otros.