Quirónsalud Marbella incorpora técnica para mejorar la visión de pacientes con queratocono

Hospital Quirónsalud Marbella incorpora una innovadora técnica para el tratamiento del queratocono y otras ectasias corneales que combina un láser de femtosegundo de última generación con la implantación de segmentos corneales de tejido humano - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha incorporado a su cartera asistencial una innovadora técnica para el tratamiento del queratocono y otras ectasias corneales que combina un láser de femtosegundo de última generación con la implantación de segmentos de tejido corneal humano donante, reforzando así su compromiso con la innovación y la oftalmología de alta especialización.

La incorporación de esta técnica al servicio de Oftalmología del centro hospitalario está liderada por el doctor Ali Nowrouzi, especialista en córnea y cirugía refractiva. El oftalmólogo cuenta con la acreditación europea Febos-CR (Fellow of the European Board of Ophthalmology - Cornea and Refractive Surgery), una subespecialización de alta cualificación obtenida por un número reducido de especialistas en Europa.

El queratocono es una enfermedad progresiva en la que la córnea se adelgaza y adquiere una forma cónica irregular, según han indicado desde Quirónsalud en un comunicado. Como consecuencia aparecen miopía y astigmatismo irregulares que provocan visión borrosa, distorsión de las imágenes, halos, deslumbramientos y dificultades para realizar actividades cotidianas como conducir, leer o trabajar frente a pantallas.

"El queratocono ya no significa necesariamente perder visión ni acabar necesitando un trasplante de córnea. Gracias al diagnóstico precoz, a la planificación personalizada y a tecnologías innovadoras combinadas con Cross-Linking, podemos estabilizar la enfermedad y mejorar significativamente la calidad visual de muchos pacientes", ha explicado Nowrouzi.

ALTERNATIVA BIOLÓGICA A LOS SEGMENTOS INTRACORNEALES SINTÉTICOS

Esta nueva técnica representa una evolución en el tratamiento del queratocono. La técnica, conocida como Femto-CAIRS (Femtosecond Laser-Assisted Corneal Allogenic Intrastromal Ring Segments), emplea un láser de femtosegundo de alta precisión para crear un canal dentro de la córnea donde se implantan segmentos de tejido corneal humano donante, en lugar de los tradicionales segmentos intracorneales sintéticos.

"Esta diferencia aporta importantes ventajas, ya que el tejido alogénico presenta una integración biológica mucho más natural, mantiene mejor la biomecánica corneal y disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a los implantes sintéticos, como la extrusión, la migración o la intolerancia", ha señalado el especialista.

Además, la técnica permite remodelar la córnea de una forma más fisiológica y ofrece una nueva alternativa terapéutica para pacientes con queratocono moderado y avanzado.

ABORDAJE INTEGRAL

En el Hospital Quirónsalud Marbella, este láser de femtosegundo de última generación se combina con la técnica de Cross-Linking corneal, que fortalece las fibras de colágeno mediante un proceso de fotoactivación con riboflavina y luz ultravioleta.

Mientras este procedimiento mejora la forma de la córnea, reduce el astigmatismo irregular y optimiza la calidad visual, el Cross-Linking ayuda a estabilizar la enfermedad y frenar su progresión.

Esta estrategia permite, según Nowrouzi, "no solo mejorar la visión del paciente, sino también preservar la estructura corneal a largo plazo y disminuir la probabilidad de necesitar un trasplante de córnea en el futuro".

Según ha explicado el especialista, el tratamiento está indicado principalmente para pacientes con queratocono progresivo moderado o avanzado y otras ectasias corneales seleccionadas que presentan una córnea suficientemente transparente y en los que se busca mejorar la calidad visual preservando el tejido corneal.

Entre los beneficios esperados destacan una reducción significativa del astigmatismo irregular, una mayor regularización de la superficie corneal, una mejora de la agudeza visual y una mayor tolerancia al uso de gafas o lentes de contacto.

Cada caso requiere un estudio individualizado mediante pruebas diagnósticas avanzadas, entre ellas topografía y tomografía corneal, OCT de segmento anterior y análisis biomecánico de la córnea, que permiten definir la estrategia terapéutica más adecuada para cada paciente.

Por otro lado, han señalado que la incorporación de esta innovadora técnica refuerza la apuesta del Hospital Quirónsalud Marbella por incorporar tecnologías respaldadas por la evidencia científica internacional y ofrecer tratamientos de alta precisión para las enfermedades de la córnea, ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con queratocono.

"Mi recomendación es que cualquier persona con visión borrosa progresiva, aumento frecuente de graduación o astigmatismo irregular acuda a una valoración por un especialista en córnea. Cuanto antes se detecte el queratocono, mayores serán las posibilidades de conservar una excelente visión y evitar tratamientos más agresivos en el futuro", ha concluido Nowrouzi.