Quirónsalud Marbella, seleccionado para un ensayo médico internacional sobre un nuevo producto sanitario

Publicado 10/02/2020 11:55:45 CET

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella ha sido elegido para la realización de un ensayo clínico de ámbito internacional sobre un nuevo producto sanitario, siendo el único centro andaluz seleccionado para la investigación. En el proceso de designación de los equipos y centros aspirantes se han valorado las cualidades de los científicos y la capacidad de las infraestructuras para desarrollar las pruebas médicas.

El experimento clínico arrancará en el mes de marzo y determinará la efectividad y seguridad de un nuevo producto sanitario destinado al tratamiento de la ceruminosis o tapones de cerumen, que constituye la consulta más frecuente de los otorrinos a nivel mundial. Su ingrediente principal es el aceite de oliva y es muy conocido en los países escandinavos, han precisado desde el centro sanitario en un comunicado.

La trayectoria profesional de los integrantes del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella con estudios publicados en el ámbito internacional ha sido ventajosa en la elección del centro sanitario marbellí.

"Nuestro servicio posee una amplia trayectoria científica contrastada a nivel nacional e internacional, desarrollada intensamente en los últimos cinco años en las líneas de investigación de patología de la voz y de trastornos respiratorios del sueño", ha precisado el doctor Juan Carlos Casado, codirector del Servicio de Otorrinolaringología de Quirónsalud Marbella, quien ha añadido que esta circunstnacia "ha contribuido a que se hayan fijado en nosotros para realizar este ensayo clínico".

El también codirector del Servicio de Otorrinolaringología, el doctor Carlos O'Connor, ha destacado que "es un mérito que se extiende a todos los miembros de este servicio por su labor así como al responsable de la Unidad de investigación, Francisco Gonzalez, y a nuestro gerente, el doctor Antonio Feria, quienes han propiciado e impulsado que este hospital pueda realizar investigación con todas las garantías, ciñéndose a las exigencias de los evaluadores extranjeros".

El ensayo clínico de ámbito internacional denominado 'Multi-center, open-label, non-randomized, single-arm clinical study to assess the safety and performance of Earol in adult patients with ear wax' está auspiciado por la empresa británica HL Healthcare LTD que comercializa el ceruminolitico Earol en países nórdicos.

En España tan solo cinco hospitales han sido escogidos para el ensayo, siendo Quirónsalud Marbella el único representante de la comunidad andaluza.