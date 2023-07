Rajoy cree "una obligación" abrir nueva etapa: "España necesita un presidente como Feijóo, que traiga sosiego"

ESTEPONA (MÁLAGA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha considerado que el próximo 23 de julio los españoles tienen "no solo una gran oportunidad, sino que es una necesidad, una obligación abrir una nueva etapa política" y ha asegurado que "España necesita un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que traiga sosiego y eficacia, que sea capaz de unir a toda la sociedad española".

En un acto electoral en Estepona (Málaga), junto al coordinador general del PP y candidato de la formación al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; la presidenta provincial, Patricia Navarro; y el alcalde del municipio, José María García Urbano; Rajoy ha señalado que la mayoría de los españoles "está harta de tanta división y de tanto enfrentamiento".

"Necesitamos sosiego y serenidad y abordar los retos y aquellos temas que son los verdaderos problemas reales de la gente y que tan desatendidos han estado a lo largo de estos últimos años", ha dicho el expresidente del PP, quien ha apuntado que Feijóo "sabe gobernar para todos, incluidos aquellos que no le dieron ni su voto ni su apoyo y eso, visto lo visto en España en los últimos años, es muy importante".

Ha señalado que "la gente no le exige demasiado a un gobierno, pero algunas cosas sí: sensatez, sentido común, que respeten a la gente" y ha incidido en que el próximo 23 de julio "tenemos la oportunidad de elegir un presidente sensato, prudente, que no crea tensiones, que sabe gobernar, que tiene currículum, historia y está en su mejor momento".

El expresidente 'popular' ha defendido que el PP es "un partido con trayectoria de más de 40 años" y ha apuntado que cuando se presentan a las elecciones "lo que queremos es gobernar, no ser bisagra ni acompañamiento de nadie". "Nosotros tenemos vocación y capacidad de permanencia, somos un partido nacido de la base", ha afirmado.

Frente al PP, ha dicho, otras formaciones "tienen un revés y desaparecen", aludiendo a UPyD, Ciudadanos, Podemos "y otros partidos que están en la mente de todos", preguntándose "¿dónde estarán dentro de un cuarto de hora largo?". También se ha referido a Sumar "que es el Partido Comunista, que luego pasó a llamarse Izquierda Unida, para a continuación mutarse en Podemos". "Mañana se llamarán restar o vaya usted a saber qué", ha ironizado.

Para Rajoy, el PP es "la única alternativa de cambio que hay en España" y ha insistido en que hay que ir a votar y en que solo hay dos opciones "el que quiera cambiar, el PP y Feijóo, y el que no quiera, el Gobierno Frankenstein". "Esperemos que de estos haya pocos y de los buenos, muchísimos", ha apostillado.

Respecto al que ha llamado "Gobierno Frankenstein" --"la mezcla del PSOE con Podemos, con Bildu, con Esquerra Republicana, además partidos independientes y otros de cuyo nombre ya no me acuerdo"--, ha cuestionado su capacidad de llegar a acuerdos en cuestiones de calado institucional.

Así, ha lamentado el "grado de tensión tan fuerte como el que hemos vivido a lo largo de estos últimos años y la ruptura de los grandes consensos nacionales", considerando que "un país que se precie de ser serio y formal, hay algunas cosas que hay que pactarlas", poniendo como ejemplo la aprobación de la Constitución, la entrada en la Unión Europea y los estatutos de autonomía.

"Ahora es imposible. Llegar a entendimiento sobre temas institucionales con el Gobierno Frankenstein es que es imposible", ha criticado Rajoy, quien se ha preguntado si "alguien se cree que se hubiera podido pactar la aplicación del artículo 155 con el actual Gobierno; es absolutamente inviable".

Asimismo, Rajoy ha recordado la supresión del delito de sedición o la rebaja de las penas por malversación, "porque había que contentar a algunos de los miembros del Frankenstein"; el indulto a los condenados "por pretender liquidar la Constitución"; o el traslado al País Vasco de todos los presos de ETA, ya que "por lo visto, al brazo político de esta gente también había que contentarlos", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha cuestionado para qué sirve actuaciones como las que se han llevado a cabo relacionadas con Primo de Rivera o con Queipo de Llano. "¿Qué aporta eso a la convivencia, al sentido común", se ha preguntado, considerando que "más hubiera valido, en lugar de dedicar su tiempo a estos asuntos, ocuparse de la economía española".

Del candidato del PP por Málaga al Congreso y coordinador general de la formación, Elías Bendodo, ha dicho tiene "experiencia sobrada en el partido" y también en las instituciones. "Está llamado a hacer grandes cosas, no diré cuáles porque no me corresponde y no estoy en ninguna noticia que pueda transmitirle a todos ustedes, pero yo creo que está llamado a hacer grandes cosas y por eso lo digo", ha señalado.