El Rectorado de la Universidad de Málaga acoge una muestra con fotografías de Joaquín Oses

El Rectorado acoge una muestra con fotografías de Joaquín Oses - UMA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga acoge la muestra 'Joaquín Oses (1839-1893) Una vida dedicada a la fotografía', comisariada por Juan Antonio Fernández Rivero y Teresa García Ballesteros.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 9 de enero de 2027, descubre al fotógrafo Joaquín Oses Cruz a través de su obra, rescatada y presentada por los comisarios de la muestra. Se incorpora así al imaginario de la ciudad una figura que contribuyó notablemente a su memoria iconográfica.

Reúne cerca de un centenar de fotografías originales y otras tantas reproducidas en dos proyecciones permanentes, que permiten descubrir la obra de uno de los fotógrafos de provincias más innovadores y reputados de la España de su tiempo.

MUESTRA

La muestra comienza con dos grandes retratos de tamaño natural, uno de ellos iluminado al óleo, de sendos abogados ilustres malagueños. Van seguidos de los primeros retratos, alguno en colaboración con su amigo, el también malagueño Ramón Sánchez Navarro, que le acompañó en Madrid y que terminaría su carrera en Lugo.

Por otro lado, la selección de retratos de la exposición se complementa con la proyección que se puede ver en la segunda parte de la exposición.

La sección de vistas comienza con la panorámica de Málaga que tomó hacia 1875 desde lo alto de la Farola. Junto a ella, otra panorámica, esta vez en dos partes, muestra la Plaza de la Marina y la Cortina del Muelle, tomada desde el Puesto de Sanidad del Puerto.

En otro panel se muestran cuatro de las fotografías que conforman la serie dedicada a la Construcción de la Calle Larios, y a continuación imágenes de la Málaga más clásica, la actual Plaza de Torrijos, junto al Muelle Viejo, la Alameda desde el antiguo Puente de Tetuán, la Plaza de la Merced... junto con una perspectiva de la Hacienda de La Concepción y algunas de las esculturas de origen romano, que poblaban su Museo Loringiano, que se completa con algunos originales contenidos en una de las vitrinas. Finaliza este panel con una pequeña representación de su colección turística con imágenes de Córdoba y Málaga.

Seguidamente se observa una fotografía singular, la imagen del insecto Philoxera, en lo que fue una hazaña fotográfica en su momento, cuando tanto daño estaba causando al cultivo de la vid.

Además, se contempla una colección de lo que se podría llamar retratos de tipos, con los que Oses quiso representar un conjunto de personajes, entre literarios y reales que poblaban los tablaos, los espectáculos y también las calles, niños, majos o flamencas y el icónico cenachero en la primera imagen fotográfica de ese personaje. De ellos se ha ampliado uno a tamaño natural que se muestra en un troquel recortado al fondo de la sala.

Las fotografías de la provincia ocupan la siguiente sección: dos de Pizarra en las primeras imágenes de este pueblo malagueño captadas por un fotógrafo y algunos bellos paisajes del entorno de la villa de Coín.

En esta parte de la muestra también se puede ver una proyección de retratos, muchos más de los que ha sido posible exponer y que fueron una parte importante de su obra en la que también Joaquín Oses vertió su creatividad, sobre todo en la composición de fotografías grupales.

A su derecha el visitante encontrará una serie de fotografías taurinas, un aspecto que Oses no descuidó y por el que era reconocido. Tampoco olvidó reproducir imágenes religiosas que eran objeto de la devoción popular, tanto en Málaga como en Pizarra y Álora.

El último tramo de este panel se compone de cuatro fotografías que muestran instantáneas del gran desfile que se organizó en 1887 para conmemorar la toma de Málaga por los Reyes Católicos, que partió de la Iglesia de la patrona y que deciende por el "Compás de la Victoria". Y junto a ellas el retrato iluminado al óleo de una niña de la familia que habitó la Hacienda El Álamo.

Las dos vitrinas contienen además otros dos álbumes, en este caso de viajeros que recorrieron España, abiertos por las páginas que contienen las fotografía, así como originales fotográficos de algunas de las ampliaciones que se ha comtemplado en los cuadros, y algunas más de las colecciones de piezas arqueológicas del Museo Loringiano y de la serie de tipos y personajes.

Algunos de los documentos que están relacionados con su vida, hoja del censo en su casa de la calle Granada, algunos artículos de prensa, acta de la Sociedad Malagueña de Ciencias, primera página de la memoria de la patente que solicitó sobre técnica fotográfica y, por último, su acta de defunción, terminan de describir al fotógrafo Joaquín Oses Cruz.