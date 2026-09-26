Relacionan el caso de la joven atada a un árbol en Málaga con otro caso de violencia de género cometido por su padre

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Guardia Civil. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Atención a la Mujer (EAM) de Málaga ha relacionado el caso de la joven secuestrada y maniatada a un árbol que fue rescatada este pasado martes en Alhaurín de la Torre (Málaga) con un caso de violencia de género anterior que habría cometido su padre y tras el cual este se habría suicidado.

A través de un comunicado de prensa, el EAM señala que los hechos se remontan al día 15, cuando una mujer que venía sufriendo un contexto de violencia de género y sexual recibió la visita de su expareja en su domicilio de Alhaurín de la Torre. El hombre habría irrumpido en la vivienda tras causar daños en la puerta y, ya en el interior, la habría agredido con patadas, puñetazos y golpes continuados, según recoge el parte médico aportado al EAM.

La víctima intentó pedir ayuda, pero el agresor le arrebató el teléfono, y durante la agresión, y en presencia de la agredida, habría cogido el gato que ambos cuidaban y lo habría arrojado desde una altura aproximada de cinco plantas provocándole la muerte.

Según el relato del EAM, la víctima, que sufrió politraumatismos y contusiones, fue trasladada a un centro sanitario, y tras la primera actuación judicial fue valorada como víctima de riesgo extremo, por lo que se estableció un dispositivo de protección ante el desconocimiento del paradero del agresor. Horas después, señala el EAM, se conoció que el agresor había fallecido por suicidio.

El Equipo de Atención a la Mujer señala que, tras estos hechos, la víctima de la agresión comenzó a recibir amenazas de muerte procedentes de personas del entorno, "mientras que el EAM ya disponía de información relacionada con otra joven perteneciente al entorno familiar del fallecido".

Es en este punto cuando el EAM se refiere directamente a la joven que fue localizada maniatada en Alhaurín de la Torre este pasado martes, caso este último por el que este viernes fue detenido un hombre, al parecer su novio, y que habría enviado un vídeo de la joven maniatada a su familia. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional y se le atribuyen inicialmente los delitos de lesiones, amenazas y detención ilegal en el ámbito de la violencia de género.

"Uno de los elementos que conecta ambos episodios es que el hombre fallecido era el padre de la joven localizada posteriormente maniatada. Ante la sucesión de acontecimientos, no se descarta que puedan existir otras circunstancias vinculadas a desavenencias económicas o posibles conflictos entre grupos", señala el Equipo de Atención a la Mujer de Málaga en el comunicado, en el que puntualizan que esta conclusión es "una valoración" del propio equipo "a partir de la información disponible" y "no una hipótesis que el EAM pueda confirmar".

En cuanto a la mujer agredida el 15 de septiembre, el EAM explica que ella y su hijo permanecen bajo protección y seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad del Estado y del propio Servicio de Atención y Protección a la Mujer del EAM.