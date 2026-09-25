Prisión provisional para el joven detenido por presuntamente secuestrar a su pareja en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del joven detenido el pasado martes por presuntamente secuestrar a su pareja en Alhaurín de la Torre (Málaga). Se le atribuyen inicialmente los delitos de lesiones, amenazas y detención ilegal en el ámbito de la violencia de género.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y desplegó el operativo que permitió localizar y liberar a la joven.

La joven se encontraba atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo en Alhaurín de la Torre, según la información adelantada por Diario 'SUR'. El detenido habría llegado a enviar un vídeo del secuestro a la familia de la víctima, pero sin revelar su paradero.