Retenciones de unos 13 kilómetros en la A-7 desde Rincón de la Victoria por la avería de un camión

Retenciones de unos 13 kilómetros en la A-7 por la avería de un camión - TRÁFICO

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión averiado desde esta madrugada está provocando retenciones en la A-7, en concreto, unos 13 kilómetros, desde la zona de la Cala del Moral, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, según han informado desde Tráfico.

El camión quedó averiado en el kilómetro 974,400 de la A-7, en sentido Cádiz, pasadas las 03.00 horas de este jueves, y desde la mañana se están produciendo las retenciones en la vía, que alcanzan ya más de 13 kilómetros.

Así, las retenciones están entre los kilómetros 961 y el 974,4, en concreto, entre la Cala del Moral, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, y Cajiz, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.