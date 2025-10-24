Rincón de la Victoria (Málaga) unificará espacios del CEIP La Candelaría para congregar al alumnado en un solo edificio

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acometerá las obras para el acondicionamiento de los espacios que permitirá unificar a todo el alumnado del CEIP La Candelaria en un único edificio - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

Ya se ha redactado el proyecto para las obras con un presupuesto de 193.749,36 euros y un plazo de ejecución de tres meses

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través del Área de Obras y Servicios Generales, ha redactado el proyecto de obras para el acondicionamiento de espacios en el CEIP La Candelaria de Benagalbón, con el objetivo de instalar nuevos módulos educativos que permitirán unificar al alumnado de Educación Infantil en un mismo recinto y mejorar la seguridad y funcionalidad del centro.

Según detallan desde el Consistorio en un comunicado, el proyecto, con un presupuesto de 193.749,36 euros financiado por el PAEM-2024 4a fase y PAEM 2025 segunda fase de la Diputación de Málaga, contempla trabajos de adecuación del terreno, ejecución de obra civil, e instalación de infraestructuras para una total accesibilidad peatonal.

Según ha explicado el concejal del Área, Sergio Díaz, "estas obras permitirán la instalación de dos módulos prefabricados con capacidad para cuatro aulas educativas y dotados de sus propias unidades sanitarias". "Las futuras instalaciones permitirán unificar el alumnado de Educación Infantil en un único recinto, eliminando los desplazamientos diarios que actualmente deben realizar los menores entre las antiguas escuelas y el núcleo principal del colegio donde está el comedor", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado que "la actuación permitirá agilizar la instalación de los nuevos módulos educativos temporales comprometidos por la Consejería de Educación, mientras se planifican soluciones definitivas de ampliación y mejora del centro". "Se trata de mejorar las condiciones para garantizar un entorno escolar más seguro, y adaptado a las necesidades actuales", ha añadido el regidor.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, contemplan la preparación del terreno, la ejecución de obras civiles básicas y la instalación de infraestructuras complementarias que garanticen el correcto funcionamiento de los módulos prefabricados.

Por último, el alcalde ha señalado que "de esta manera se da un paso más para dar respuesta a una reivindicación de la comunidad educativa y la dirección del centro. En varias reuniones nos han trasladado la importancia de que todos los alumnos están ubicados en el mismo centro".