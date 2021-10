Rocío Ruiz avanza la elaboración de un proyecto para educar en igualdad en todas las etapas educativas en Andalucía

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado la importancia de la integración de la coeducación en el sistema educativo andaluz, "que garantice un desarrollo personal integral en igualdad del alumnado, promoviendo la eliminación de prejuicios, estereotipos y roles en función del género" y ha avanzado que por primera vez se elaboran manuales coeducativos de referencia para Infantil, Primaria y Secundaria.

Ruiz inaugurado este lunes el II Congreso Andaluz de Coeducación, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Consejería de Educación y Deportes y las Universidades Públicas de Andalucía, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

En el acto ha estado acompañada en la inauguración por la directora del IAM, Laura Fernández, y la directora general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deporte, Almudena García. La consejera ha agradecido la asistencia del millar de participantes y de la veintena de ponentes.

El encuentro, que lleva por título 'Del feminismo en las aulas a la transformación social', se pude seguir también a través del enlace https://youtu.be/WDnwlAu7kfk.

Ruiz ha incidido en que "la coeducación es la solución contra las discriminaciones. No hay vacuna más potente contra la desigualdad y la violencia machista que la educación en igualdad, en los valores del respeto, la diversidad de las personas, los derechos humanos...".

Además, la consejera ha explicado que "hoy en Málaga nos damos cita un millar de personas, el doble que en la primera edición lo que nos indica que la coeducación nos importa a mucha, mucha gente. Aquí hay personas de todas las provincias de Andalucía, pero también de Madrid, de Valencia, de Pontevedra, de Toledo, de Las Palmas o de Badajoz. Un dato que me dice que nuestra tierra y nuestras políticas son referentes en España. Y eso es gracias también al trabajo de toda la comunidad educativa andaluza".

En esta línea, ha insistido en que "en Andalucía llevamos muchos años trabajando por la coeducación, no en vano, somos la única comunidad autónoma en la que todos los centros educativos cuentan con un Plan de Igualdad". "La coeducación es una prioridad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y del Gobierno andaluz", ha reiterado.

Ruiz ha enmarcado el II Congreso Andaluz de Coeducación dentro de la programación coeducativa anual que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer y que este año prevé como proyecto más ambicioso la elaboración por primera vez de manuales coeducativos de referencia para Infantil, Primaria y Secundaria con todos los contenidos adaptados para cada edad.

Además, cada manual básico dará lugar a tres guías didácticas, una adaptada al alumnado, otra al profesorado y otra a las familias, que trabajarán de forma sistematiza, estructurada y didáctica diez bloques de contenidos esenciales como son la prevención de la violencia de género, empoderamiento femenino, iniciativa personal y participación; y juguetes y juegos igualitarios, no sexistas y no violentos.

También abordan los cuidados, la conciliación, corresponsabilidad y autonomía personal; reconocimiento y respeto de la diversidad; lenguaje igualitario, no sexista; visibilización de la mujer; masculinades igualitarias; educación afectivo-sexual y orientación vocacional, académica y profesional.

CONGRESO

La máxima responsables de las políticas de igualdad en Andalucía también ha resaltado que "no solo crecemos en el número de personas sino en el número de trabajos presentados: tenemos un total de 39 comunicaciones, un 56% más que el pasado año".

Las comunicaciones versan sobre violencia de género, educación emocional, educación afectivo-sexual, visibilización de referentes femeninos, la presencia de las mujeres en las STEM o masculinidades en positivo. A este respecto, ha destacado que "es muy importante que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad".

"Juntos, mujeres y hombres, no solo sumamos, sino que multiplicamos", ha dicho, apuntando que el 90% de las personas inscritas son mujeres y el 87% de los trabajos presentados a este encuentro son de mujeres; "si queremos alcanzar la igualdad real, no podemos seguir haciendo políticas feministas solo para las mujeres; es necesario implicar y contar con la participación de la otra mitad de la población, los hombres, para que el efecto multiplicador de todas estas acciones sea todavía mayor".

El II Congreso Andaluz de Coeducación está diseñado como un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje sobre la situación de la coeducación en Andalucía a través del desarrollo de los Planes de Igualdad en los Centros Educativos de Andalucía.

Al igual que la pasada edición, esta cita va dirigida al profesorado, alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria, responsables de los Centros del Profesorado; personal técnico de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer, representantes de las AMPA o asociaciones de mujeres que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo.

Y, muy especialmente, la temática de este año está dedicada a las personas responsables de los Planes de Igualdad de los Centros Educativos de Andalucía.

"En este congreso combinaremos la formación, la investigación y el intercambio de buenas prácticas con el objetivo de reforzar la coeducación como uno de los principales instrumentos de cambio para conseguir una sociedad más igualitaria y libre de sexismo y de violencia de género", ha manifestado.

Así, ha indicido en que en esta cita "vamos a hablar mucho de la prevención de la violencia en la adolescencia, también de las violencias machistas a través de la pornografía, del lenguaje inclusivo, de masculinidades igualitarias, de referentes femeninos, de iniciativas novedosas como el rap feminista o el teatro participativo, además facilitaremos herramientas metodológicas para su aplicación directa en las aulas".

Asimismo, la consejera ha recordado que este curso ya se ha presentado el calendario escolar coeducativo 'Viviendo su sueño. El valor de ser mujer', donde se visibiliza a 12 mujeres andaluzas referentes. También se están desarrollando materiales coeducativos para la etapa de Infantil y de primera infancia (0-6 años) centrada en cuentos coeducativos.

Ha adelantado que "en concreto, y en este trimestre del año, presentaremos tres proyectos centrados en la prevención de la violencia de género y en la promoción de la igualdad, que irán acompañados de propuestas didácticas para el aula".

Otra de las acciones fundamentales son las relacionadas con la orientación profesional y vocacional de las niñas hacia sectores masculinizados o infrarrepresentados por mujeres. Además, se continuará la formación a las familias a través de las AMPA, gracias al apoyo de Codapa y en el mes de diciembre se lanzará la campaña del juguete no sexista y no violento para que los juegos y juguetes no limiten el talento de niñas en función del sexo o género.

La consejera ha agradecido al Comité Científico, donde están representadas todas las universidades públicas de Andalucía, sus aportaciones, dedicación y trabajo; muy especialmente a su presidenta, la catedrática de Historia de la Educación de las Mujeres de la Universidad de Sevilla Consuelo Flecha, que ya también encabezó este comité en la pasada edición.

"Mi sueño es alcanzar una Andalucía más justa, igualitaria y libre de violencias machistas y para ello tenemos que trabajar desde la infancia para dejarle a las próximas generaciones un futuro sin discriminaciones, sin sexismo y sin violencia", ha concluido.