Rueda (Vox): "Las playas de Málaga desaparecen ante la falta de voluntad política y el fanatismo climático"

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda, acompañada por el también diputado Carlos Hernández y miembros del Grupo Municipal Vox Marbella (Málaga), ha criticado "la falta de actuación del Gobierno en relación con la erosión y el deterioro de las playas de Marbella, Mijas y de toda la costa malagueña" y ha lamentado que "desaparecen ante la falta de voluntad política y el fanatismo climático".

Según Rueda, la pérdida de arena en las costas malagueñas es una cuestión esencial y ha apuntado a través de un comunicado que "ante la inacción del Gobierno, cada vez que hay un temporal, se deterioran las infraestructuras y es un problema al que nos enfrentamos todos los años".

Así, ha indicado que tras temporales como el sucedido este fin de semana en Mijas, "desaparecía la playa El Bombo" y ha habido daños en las zonas Almirante y Los Cordobeses, apuntando que desde este municipio "ya se anunciaba la necesidad de verter 200.000 metros cúbicos de arena para la recuperación de aquella playa".

"Soluciones hay, lo que falta es lo que muchos llaman la voluntad política", ha dicho Rueda, quien ha considerado que el problema es que "estamos en manos de un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, en su fanatismo climático, golpea de manera directa a nuestras playas", apuntando que en la provincia "la industria turística juega un papel esencial y es de obligado cumplimiento preservar nuestro patrimonio natural y no malgastar el dinero".

Al respecto, ha lamentado que "no hay dinero para acometer obras necesarias, pero sí lo hay para chiringuitos y sí lo hay para ministerios que apuestan por la desigualdad", por lo que ha insistido en que "desde el Congreso de los Diputados seguiremos trabajando por preservar una industria, la turística, que es esencial, y el patrimonio natural y por que se acometan las mejoras necesarias para garantizar la arena en nuestras playas".

Por otro lado, Rueda ha hecho una llamada "a la acción", pidiendo la implicación de la sociedad civil, al tiempo que ha criticado que "haya asociaciones como la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol que se niegan a reunirse con Vox, tercera fuerza política en España, con dos concejales en el Ayuntamiento de Marbella".

"Es --ha continuado-- responsabilidad de todos denunciar a quienes hasta ahora han gobernado y no han hecho nada por resolver este problema que ya no es coyuntural, que es estructural", considerando importante que "Vox esté en cada uno de los gobiernos municipales, regionales e, incluso, en el Gobierno de la Nación, porque vemos que el PP, con su mayoría absoluta no hace nada y porque vemos redes clientelares al más puro estilo socialista".

Se han comprometido a desde Vox "seguir dando la batalla tanto en el Ayuntamiento de Marbella, en todos los ayuntamientos en los que tenemos presencia, como en el Congreso de los Diputados, como hemos defendido en todas las legislaturas para preservar la industria turística y el patrimonio natural de Marbella, de la vecina Mijas y garantizar la realización de las obras necesarias para la conservación de las playas de las costas malagueñas y de toda España".