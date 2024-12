Rulo y la Contrabanda, Diana Navarro, Argentina y R.E.A. Danza se apuntan al cartel de 2025 del Teatro Cervantes Málaga

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rulo y la Contrabanda, Diana Navarro, Argentina y R.E.A. Danza se apuntan al cartel de los primeros meses de 2025 del Teatro Cervantes de Málaga, por lo que el rock en español, la copla clásica, el flamenco mezclado con son y el bolero y tango bailado se unen a una programación que intercalará en febrero las últimas propuestas del 42 Festival de Teatro de Málaga y proseguirá en marzo y abril.

'El Mesías' de Cantores de Híspalis y el concierto de Hoffman México en la piel completan el 'set' de espectáculos del próximo año, que salen a las 18.00 horas de la tarde de este miércoles a la venta en todos los canales de los teatros municipales de Málaga, han informado desde el recinto.

El Teatro Cervantes recibirá el 3 de febrero de 2025 el nuevo espectáculo de R.E.A. Danza, 'Tres Esquinas tango'. Coreografiada por Jupa Arias y Diego Arias y a cargo de un cuerpo de baile coral (Nuria Estébanez, Esther Medina, Mercedes Ángel, Jorgelina Cabo, Victoria Martín, Nacho Fortes, Julián Breser, Matías Caporale y los propios Diego y Jupa Arias), la pieza transporta a los espectadores a Tres Esquinas, mítico barrio de la ciudad de Buenos Aires, parte del arrabal donde emerge la vibrante y apasionada cultura del tango.

A través de la danza, 'Tres esquinas tango' captura la esencia del movimiento, reflejando el flujo de la vida en ese momento crucial de la década de los 40. "El espectáculo se convierte en una experiencia inmersiva que relata la transformación del lugar, desde sus orígenes como un baluarte del arrabal hasta su evolución hacia una zona residencial, centro industrial y de transportes, donde conviven lo lúdico, lo laboral y lo pasajero", han indicado en un comunicado.

El 10 de febrero, Diana Navarro regresa al Teatro Cervantes pertrechada del cancionero de quizás la tonadillera más emblemática del pasado siglo. En el 39 Festival de Teatro de Málaga el público disfrutó de 'En tierra extraña', una obra teatral basada en la historia y la música de Concha Piquer, un espectáculo que protagonizó la malagueña y que ha sentado las bases de 'De la Piquer a la Navarro', concierto monográfico que ya pisó las tablas del Cervantes en 2024 y que vuelve por aclamación popular.

En 'De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI', la madrina del encendido de las luces navideñas de Málaga homenajea a la cantante de 'Tatuaje' y al género con la recreación de sus temas más emblemáticos y algunas de sus gemas escondidas. Coplas de Concha como 'Ojos verdes', 'En tierra extraña' y 'No me llames dolores' coinciden con canciones de Diana como '24 rosas', 'Los niños no' o 'Me embrujaste'.

Rulo y la Contrabanda estarán en el Teatro Cervantes el 29 de marzo con 'Cercanías y medias distancias: gira de teatros'. Con Fito y Pati a las guitarras, Quique en el bajo y Chilo a la batería, muestran su cara B, "la más íntima y acústica", en este recorrido por los principales teatros y auditorios de España que les ocupará desde este mes de diciembre hasta abril de 2025.

El espectáculo, en el que la protagonista principal es la música, está salpicado de partes teatrales y se desarrolla en un cuidado decorado que recrea una antigua estación ferroviaria, con su jefe de estación y el habitual trajín de viajeros y maletas que vienen y van.

La siguiente incorporación al cartel del Cervantes es el de una cantaora bien conocida en Málaga. La onubense Argentina enseñará el 30 de marzo el repertorio de 'Mi idilio con La Habana', un disco que conduce al oyente por un viaje musical lleno de pasión y nostalgia, en el que los ritmos del flamenco, el son cubano, la salsa y el bolero convergen en perfecta armonía. "Quiero que el público sienta lo que para mí ha significado mi paso por esta ciudad, una de las capitales del mundo de la música en el planeta", expone la artista.

El germen de este nuevo proyecto discográfico de la cantaora se inició con una historia viral con La Habana que comenzó en 2019, cuando fue invitada por el productor Javier Limón para representar a España en la celebración del 500 aniversario de la capital cubana.

Su estancia en la ciudad se saldó con una grabación improvisada cantando el tema 'Idilio' con el Grupo Evolución en el restaurante 'La Vitrola' en La Habana vieja, un vídeo que lleva más de 200 millones de reproducciones en todo el mundo. En el Cervantes de Málaga, Argentina cantará arropada por una banda flamenca y el grupo cubano Son de Cuba & Compañía.

'El Mesías' es la nueva apuesta de Cantores de Híspalis para retomar el camino que les hizo abandonar la pandemia y el fallecimiento de su figura más emblemática Pascual González. La agrupación sevillana traerá a Málaga el próximo 7 de abril esta obra compuesta por el productor, compositor y arreglista José Enrique de la Vega con textos de los hermanos Antonio y Francisco Martínez Bizcocho basados en los Evangelios Canónicos.

El público que acuda al Teatro Cervantes podrá escuchar y contemplar un oratorio dividido en 4 partes y 22 movimientos donde se narra de forma musical y literaria, la anunciación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, han destacado.

Por otro lado, Hoffman estrenará el 30 de abril 'México en la piel', un repaso a los grandes artistas y compositores mexicanos de todos los tiempos en el que estarán representados intérpretes de la talla de Juan Gabriel, Chavela Vargas, Pedro Infantes, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Pedrito Fernández, y en el que también habrá tiempo para recordar la querencia por el país norteamericano de la madrileña Rocío Dúrcal.

Lucrecia será la madrina del espectáculo, en el que intervendrán como invitados Charo Reina, Manu García y el mexicano Santaella, entre otros cantantes que todavía están por confirmar.

Después de haber estrenado en mayo de 2016 en el teatro municipal su homenaje a Camilo Sesto, Hoffman regresó en 2017 a sus tablas para cantar a 'La más grande', Rocío Jurado. "El nuevo divo de la canción", como le bautizó José Luis Rodríguez 'El Puma', celebra ahora su décimo aniversario con esta gira 2025-2026, una producción que dirige Alejandro Cruz Benavides, y que estará coloreada por un grupo de mariachis mexicanos.