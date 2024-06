Salado: "No hay mayor oportunidad ni mejor apuesta para España que el Mediterráneo andaluz"

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que Andalucía se encuentra en "la encrucijada del éxito" y ha asegurado que "no hay mayor oportunidad ni mejor apuesta para Andalucía y para España que el Mediterráneo andaluz, pero necesita las inversiones que se están haciendo en otros territorios".

Así lo ha señalado Salado en la inauguración del foro 'El Mediterráneo andaluz. Las claves de su desarrollo', organizado por ABC, que ha clausurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También han participado en este encuentro celebrado en el auditorio Edgar Neville, entre otros, Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril; Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, y José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.

Salado ha manifestado que "el eje comprendido entre Almería y el Campo de Gibraltar, en el que podríamos situar el aeropuerto de Málaga como epicentro, es garantía de éxito y ejerce un factor multiplicador de cualquier inversión, pública o privada, que se realice".

Además, ha apuntado que el tren litoral sería la línea más rentable de España y ha subrayado el potencial del Eje Mediterráneo andaluz, que "se está convirtiendo en el tercer gran eje económico, social, turístico y cultural de España, tras Madrid y Barcelona".

Por ello, ha considerado que este territorio debe recibir las inversiones públicas necesarias para acompañar ese crecimiento, especialmente en materia de movilidad y de infraestructuras hídricas.

Salado ha asegurado que este territorio necesita "un tren competitivo" que articule la movilidad de todo el litoral mediterráneo, de modo que no sólo alcance a Marbella y Estepona, sino que también conecte con el Campo de Gibraltar, Algeciras, Vélez-Málaga, Motril y Almería.

En su intervención ha explicado que ese ferrocarril "tendría un impacto directo muy importante en la economía de las familias y los trabajadores, además de descongestionar las carreteras y reducir notablemente la contaminación y los accidentes".

"Renunciar a esa aspiración sería una grave irresponsabilidad, porque no contar con el tren litoral compromete nuestro presente pero sobre todo el futuro de las próximas generaciones", ha expuesto el presidente, que ha incidido en que "no sólo no contamos con el sistema de transporte público potente que debería tener un enorme área de influencia por el que se mueven más de cuatro millones de personas, sino que además sufrimos, al menos entre Málaga y Algeciras, la autopista de peaje más cara de España".

Por último, Salado ha incidido en que "vamos a seguir reclamando y reivindicando, a quien corresponda, soluciones e inversiones" como también están haciendo los ayuntamientos y los colectivos ciudadanos y empresariales.