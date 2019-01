Salud achaca a un problema informático el retraso en la publicación de los datos de las pruebas diagnósticas

Publicado 10/01/2019 15:18:08 CET

MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud en funciones de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha explicado este jueves que un problema informático es el causante del retraso en la publicación de los datos sobre las pruebas diagnósticas.

"No hemos querido dar los resultados de pruebas diagnósticas y no por no ser transparentes sino porque existen problemas con el programa que está gestionando esas demoras", ha asegurado la consejera ante las preguntas de los periodistas en Málaga, donde ha informado sobre aspectos relativos al plan funcional del nuevo hospital de la ciudad.

Álvarez ha precisado que en la Consejería tienen constancia de que en ocasiones el programa "está confundiendo pacientes de primera cita con pacientes que son revisiones, y probablemente incluso nosotros pensamos que esos datos no sean así".

Asimismo, ha vuelto ha resaltar que los datos sobre listas de espera de junio de 2018 --los últimos publicados-- muestran que el número de pacientes de intervención quirúrgica en Andalucía se sitúa en un 8,15 por cada 1.000 habitantes, mientras que en el resto de comunidades esta tasa está sobre un 12,9, ha señalado.

"El número de pacientes pendientes en nuestra comunidad supone aproximadamente el once por ciento de pacientes pendientes de operación quirúrgica en todo el país cuando nuestra población supone el 18 por ciento; esto quiere decir que es una situación razonable y de buen sentido para nuestra comunidad", ha resaltado al respecto, ya que solamente Madrid y País Vasco tienen una tasa inferior.

Asimismo, ha señalado que "la demora media para procedimientos que están incluidos en los decretos de garantía de respuesta son 73 días, 20 menos que en el resto de otras comunidades, y el número de pacientes fuera de decreto también se encuentra en la mitad de la tasa que se encuentra a nivel nacional: nuestra comunidad tiene un 6,2, aproximadamente, y en el resto del país un 12,9, aproximadamente".

Por estos motivos ha considerado que la situación en Andalucía "es buena con el resto del país", si bien ha matizado que se debe mejorar "en ciertos aspectos" y que ese es el objetivo de la Junta, porque son conscientes de lo que supone la accesibilidad para cualquier ciudadano que está pendiente de una intervención quirúrgica, pero como hemos comentado en otras ocasiones todos nuestros hospitales en función de su situación están trabajando con planes para mejorar".

Asimismo, ha resaltado que actualmente "está aumentando la demanda y se está haciendo un esfuerzo importante por dar respuesta a ese aumento de demanda" gracias al trabajo de los profesionales, como ocurre en Málaga, donde ha puesto el ejemplo el aumento de la actividad en pruebas diagnósticas con el equipamiento "que recientemente se ha puesto en el Hospital Virgen de la Victoria y con la apertura del de Guadalhorce".