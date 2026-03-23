La salud emocional de personas cuidadoras centra acciones del Teléfono de la Esperanza Málaga por el Día de la Escucha

Archivo - Las mujeres encabezan los trabajos como cuidadoras de personas mayores y dependientes. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza impulsa, con el lema 'Escuchamos a quienes cuidan', su campaña del Día de la Escucha, que se celebra el próximo 27 de marzo, para recordar la importancia de cuidar la salud emocional en las personas cuidadoras, ya que el cuidado prolongado puede generar ansiedad, tristeza o culpa en quienes lo ejercen, una realidad que a menudo permanece invisible.

Así lo han informado desde dicha organización en Málaga en una nota, en la que han señalado que para generar espacios en torno a la experiencia del cuidado se celebrará en la sede de Málaga la mesa redonda 'Escuchamos a quienes cuidan' el próximo viernes día 27, en la que participarán profesionales de la salud, cuidadores y orientadores del Teléfono de la Esperanza.

Han indicado que escuchar a quienes cuidan "es una forma de prevención", ya que "detrás de muchas situaciones de ansiedad, tristeza o sensación de desbordamiento se encuentra una realidad poco visible: el impacto emocional del cuidado prolongado"; y han afirmado que cuando ese desgaste no encuentra espacio para ser compartido, "aumenta el riesgo de aislamiento y agotamiento emocional".

En el marco del Día de la Escucha, que se celebra el próximo 27 de marzo bajo el lema 'Escuchamos a quienes cuidan', la organización quiere poner el foco "en una realidad que atraviesa tanto a quienes acompañan a familiares o personas cercanas como a quienes desarrollan profesionalmente tareas de atención y apoyo", según han manifestado en la nota.

En España, el cuidado "sigue teniendo un marcado rostro femenino". Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el 87% de las personas cuidadores no profesionales son mujeres; "una desigualdad que también se reproduce en el ámbito laboral: ocho de cada diez profesionales del sistema de cuidados son mujeres".

Más allá de las tareas visibles, cuidar de manera prolongada "puede tener un impacto profundo en el bienestar emocional", han asegurado, al tiempo que han apuntado que "la sensación de no llegar a todo, la culpa por necesitar descanso o el miedo a fallar a la persona cuidada son experiencias que se describen con frecuencia en este tipo de situación".

"Cuando esta presión se sostiene en el tiempo sin espacios para expresar el cansancio o compartir la preocupación, pueden aparecer estados de ansiedad, tristeza o frustración", han señalado desde El Teléfono de la Esperanza.

Al respecto, han indicado que en su sede de Málaga "este tipo de malestar aparece con frecuencia en las conversaciones con personas que buscan ayuda". Según han precisado, durante el último año, el servicio atendió 1.367 llamadas relacionadas con ansiedad y 1.202 con estado deprimido, entre otras situaciones de malestar emocional.

"Muchas personas cuidadoras tardan mucho en pedir ayuda porque sienten culpa por pensar en su propio bienestar", ha explicado la responsable nacional del área de orientación, Isabel González García, quien ha apuntado que "sin embargo, hablar de ese agotamiento no significa dejar de cuidar, al contrario, es clave para evitar que el desgaste emocional se cronifique".

Ante esta realidad, el Teléfono de la Esperanza subraya la necesidad de reconocer también el impacto que el cuidado puede tener en quienes lo ejercen y de abrir espacios donde estas personas puedan sentirse escuchadas.

La entidad ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través de sus diferentes canales de ayuda, donde se puede encontrar orientación y acompañamiento en momentos de dificultad. También dispone de talleres y espacios de encuentro orientados a la promoción de la salud emocional a lo largo de todo el año.

Asimismo, con motivo de la campaña por el Día de la Escucha, la organización impulsará diferentes actividades de sensibilización en sus diferentes sedes, en el caso de Málaga con dicha charla, que se celebrará a partir de las 11.00 horas y es de entrada libre.