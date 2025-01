Sanz pide al Gobierno "transparencia, lealtad y coordinación" tras no tener conocimiento de traslado de migrantes

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado este lunes al Gobierno central "transparencia, lealtad y coordinación" en cuanto al traslado de migrantes a la comunidad y ha apuntado que el Ejecutivo andaluz "no tenía conocimiento" de la llegada de migrantes a Málaga.

Al ser cuestionado por los periodistas por el traslado a la provincia de Málaga este fin de semana de 360 migrantes llegados en patera a Canarias, Sanz ha incidido en que es "fundamental en ese ámbito la coordinación entre administraciones" y ha considerado que "no es positivo que no exista esa comunicación previa".

"Nosotros no vamos a buscar más que transparencia, claridad al Gobierno de España para cualquier actuación que hace en esa materia. No por polémica, sino porque es necesario que estas cosas se hagan con la máxima coordinación, porque nosotros tenemos ámbitos de competencias como la sanidad", ha explicado el consejero.

Así, ha indicado que dentro de esas competencias "ante una llegada masiva de inmigrantes no comunicados" si no hay una comunicación "no tenemos capacidad de planificar una respuesta", ya que, ha apuntado, "muchos requieren de esa atención" y ha reiterado que en este caso no tuvieron inicialmente información y "a posteriori, evidentemente, cuando la pedimos no se nos negó".

Sanz ha asegurado que se les ha dicho que "a partir de ahora se comentarán estas cosas". "Vamos a ver si es verdad, porque ya se nos ha dicho en otras ocasiones", ha advertido el consejero, quien ha lamentado que tampoco lo sepan los ayuntamientos, incidiendo en que es "importante" que ambas administraciones "que tenemos competencias" conozcan este tipo de movimientos.

"No voy a entrar a valorar otras situaciones que, evidentemente, podría valorar, de lo que me parece en relación con la gestión de la política migratoria, pero no es el momento. Y, por lo tanto, lo que reclamamos es transparencia, lealtad y coordinación. Y luego, evidentemente, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas", ha manifestado.

Para Sanz, "la respuesta que tiene que tener el Gobierno ante una situación como esta es, sobre todo, afrontar y ayudar. Y, en este sentido, sin comunicación y sin coordinación es imposible".